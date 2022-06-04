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الحج السعودية تعلن شروط وآلية تسجيل الحجاج من داخل المملكة
الحج السعودية تعلن شروط وآلية تسجيل الحجاج من داخل المملكة
أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية إجراءات تسجيل الحجاج من داخل المملكة، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها تهدف إلى تيسير رحلات الحج لموسم هذا العام. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T15:06+0000
2022-06-04T15:06+0000
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وزارة الحج والعمرة السعودية
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وأشارت الوزارة إلى أن شروط التقدم للحج من داخل المملكة أن يكون المتقدم مواطنا أو مقيما بموجب إقامة نظامية، مؤكدة أنه "ليس هناك أي ميزات إضافية لأسبقية التسجيل"، وأن الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.ولفتت الوزارة إلى أن التسجيل سيكون عبر المسار الإلكتروني وتطبيق "اعتمرنا"، وكذلك آلية القرعة العشوائية والسداد وما يخص طلبات استرداد المبالغ المالية.وأكدت الوزارة أنه بدأ من أمس الجمعة بدأت عملية تسجيل الحجاج من داخل المملكة ويستمر التسجيل لمدة 9 أيام.
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المجتمع, السعودية, أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية

الحج السعودية تعلن شروط وآلية تسجيل الحجاج من داخل المملكة

15:06 GMT 04.06.2022
© AFP 2022التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022
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أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية إجراءات تسجيل الحجاج من داخل المملكة، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها تهدف إلى تيسير رحلات الحج لموسم هذا العام.
وأشارت الوزارة إلى أن شروط التقدم للحج من داخل المملكة أن يكون المتقدم مواطنا أو مقيما بموجب إقامة نظامية، مؤكدة أنه "ليس هناك أي ميزات إضافية لأسبقية التسجيل"، وأن الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.
ولفتت الوزارة إلى أن التسجيل سيكون عبر المسار الإلكتروني وتطبيق "اعتمرنا"، وكذلك آلية القرعة العشوائية والسداد وما يخص طلبات استرداد المبالغ المالية.
وأكدت الوزارة أنه بدأ من أمس الجمعة بدأت عملية تسجيل الحجاج من داخل المملكة ويستمر التسجيل لمدة 9 أيام.
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