https://arabic.sputniknews.com/20220604/الحج-السعودية-تعلن-شروط-وآلية-تسجيل-الحجاج-من-داخل-المملكة-1063083583.html
الحج السعودية تعلن شروط وآلية تسجيل الحجاج من داخل المملكة
الحج السعودية تعلن شروط وآلية تسجيل الحجاج من داخل المملكة
أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية إجراءات تسجيل الحجاج من داخل المملكة، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها تهدف إلى تيسير رحلات الحج لموسم هذا العام. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T15:06+0000
2022-06-04T15:06+0000
2022-06-04T15:06+0000
المجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
وزارة الحج والعمرة السعودية
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وأشارت الوزارة إلى أن شروط التقدم للحج من داخل المملكة أن يكون المتقدم مواطنا أو مقيما بموجب إقامة نظامية، مؤكدة أنه "ليس هناك أي ميزات إضافية لأسبقية التسجيل"، وأن الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.ولفتت الوزارة إلى أن التسجيل سيكون عبر المسار الإلكتروني وتطبيق "اعتمرنا"، وكذلك آلية القرعة العشوائية والسداد وما يخص طلبات استرداد المبالغ المالية.وأكدت الوزارة أنه بدأ من أمس الجمعة بدأت عملية تسجيل الحجاج من داخل المملكة ويستمر التسجيل لمدة 9 أيام.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المجتمع, السعودية, أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية
الحج السعودية تعلن شروط وآلية تسجيل الحجاج من داخل المملكة
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أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية إجراءات تسجيل الحجاج من داخل المملكة، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها تهدف إلى تيسير رحلات الحج لموسم هذا العام.
وأشارت الوزارة إلى أن شروط التقدم للحج من داخل المملكة أن يكون المتقدم مواطنا أو مقيما بموجب إقامة نظامية، مؤكدة أنه "ليس هناك أي ميزات إضافية لأسبقية التسجيل"، وأن الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.
ولفتت الوزارة إلى أن التسجيل سيكون عبر المسار الإلكتروني وتطبيق "اعتمرنا"، وكذلك آلية القرعة العشوائية والسداد وما يخص طلبات استرداد المبالغ المالية.
وأكدت الوزارة أنه بدأ من أمس الجمعة بدأت عملية تسجيل الحجاج من داخل المملكة ويستمر التسجيل لمدة 9 أيام.