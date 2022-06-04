https://arabic.sputniknews.com/20220604/الخارجية-الإيرانية-تدين-تزايد-الإجراءات-العدوانية-للكيان-الإسرائيلي-ومهاجمة-البنية-التحتية-السورية-1063077902.html
الخارجية الإيرانية تدين تزايد الإجراءات العدوانية للكيان الإسرائيلي ومهاجمة البنية التحتية السورية
الخارجية الإيرانية تدين تزايد الإجراءات العدوانية للكيان الإسرائيلي ومهاجمة البنية التحتية السورية
نددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بـ"العدوان الإسرائيلي على الشعب السوري". 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T13:07+0000
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وانتقد علي أصغر خاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، الغرب لفرضه عقوبات أحادية وغير قانونية على الشعب السوري، وجعل إعادة الإعمار مشروطة بتسوية سياسية، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.واستنكر خاجي، "تزايد الإجراءات العدوانية للكيان الإسرائيلي ومهاجمة البنية التحتية السورية والمناطق المدنية"، معتبرا صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الاعتداءات بأنه مؤسف.وقرر الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2011، عاماً إضافياً لغاية الـ1 من حزيران/ يونيو 2023، وتشمل العقوبات كيانات وأفرادا سوريّين.كما تشمل الحظر على استيراد النفط، وتقييد بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا.يذكر أن واشنطن فرضت أيضاً على دمشق عقوبات حملت اسم "قانون قيصر" عام 2019، والذي يستهدف، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة إلى سوريا، وعدداً من الصناعات السورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.
https://arabic.sputniknews.com/20210527/مجلس-الاتحاد-الأوروبي-يمدد-العقوبات-على-سوريا-لسنة-أخرى-1049088923.html
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أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الخارجية الإيرانية تدين تزايد الإجراءات العدوانية للكيان الإسرائيلي ومهاجمة البنية التحتية السورية
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نددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بـ"العدوان الإسرائيلي على الشعب السوري".
وانتقد علي أصغر خاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، الغرب لفرضه عقوبات أحادية وغير قانونية على الشعب السوري، وجعل إعادة الإعمار مشروطة بتسوية سياسية، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية
.
واستنكر خاجي، "تزايد الإجراءات العدوانية للكيان الإسرائيلي ومهاجمة البنية التحتية السورية والمناطق المدنية"، معتبرا صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الاعتداءات بأنه مؤسف.
وقرر الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2011، عاماً إضافياً لغاية الـ1 من حزيران/ يونيو 2023، وتشمل العقوبات كيانات وأفرادا سوريّين.
كما تشمل الحظر على استيراد النفط، وتقييد بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا.
يذكر أن واشنطن فرضت أيضاً على دمشق عقوبات حملت اسم "قانون قيصر" عام 2019، والذي يستهدف، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة إلى سوريا، وعدداً من الصناعات السورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.