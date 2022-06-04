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العراق... النجف تسجل حالة وفاة بالحمى النزفية وارتفاع الإصابات
العراق... النجف تسجل حالة وفاة بالحمى النزفية وارتفاع الإصابات
سجلت مديرية صحة محافظة النجف العراقية، حالة وفاة بالحمى النزفية، كما سجلت ارتفاعا في الإصابات بالمرض ذاته. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T06:48+0000
2022-06-04T06:48+0000
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وقالت شبكة "رووداو" إن حالات الإصابة بالحمى النزفية في المحافظة ارتفعت إلى 15 حالة، فضلا عن تسجيل حالة وفاة واحدة.يشار إلى أن الفيروس كان قد تم اكتشافه للمرة الأولى في العراق في عام 1979، حيث يسبب الوفاة بنسبة ترواح بين 10 إلى 40% من الإصابات، وشهدت البلاد أول حالة وفاة بالحمى النزفية في يونيو/ حزيران 2021.و ينتقل الفيروس إلى الإنسان عبر الدواجن والمواشي، كما ينتقل بين البشر من خلال الاتصال المباشر بدم المصاب أو إفرازاته أو سوائل جسمه، ما يعني أن يعد الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالمرض مثل مربو الماشية والعاملون في مجال الجزارة.ولم يتم إنتاج لقاح لهذا المرض عند الإنسان أو الحيوان حتى الآن، أما أعراضه الأولية فهي الحمى وآلام العضلات وآلام البطن، لكن عند تطوره يؤدي إلى نزف من العين والأذن والأنف، وصولاً إلى فشل في أعضاء الجسم، ما يؤدي إلى الوفاة، حال تفاقم الأعراض.
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أخبار العراق اليوم, العالم العربي

العراق... النجف تسجل حالة وفاة بالحمى النزفية وارتفاع الإصابات

06:48 GMT 04.06.2022
© Sputnik . Nazek Mohammedأقدم أسواق العراق يعود للحياة متحديا كورونا
أقدم أسواق العراق يعود للحياة متحديا كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
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سجلت مديرية صحة محافظة النجف العراقية، حالة وفاة بالحمى النزفية، كما سجلت ارتفاعا في الإصابات بالمرض ذاته.
وقالت شبكة "رووداو" إن حالات الإصابة بالحمى النزفية في المحافظة ارتفعت إلى 15 حالة، فضلا عن تسجيل حالة وفاة واحدة.

وأوضح مدير صحة النجف، جبار الياسري، أن ارتفاع الإصابات جاء بعدما سجلت المحافظة خلال الأيام الثلاثة الماضية، ثلاث حالات إصابة جديدة بالحمى النزفية، أما حالة الوفاة فهي لمواطن يعمل بمهنة الجزارة.

يشار إلى أن الفيروس كان قد تم اكتشافه للمرة الأولى في العراق في عام 1979، حيث يسبب الوفاة بنسبة ترواح بين 10 إلى 40% من الإصابات، وشهدت البلاد أول حالة وفاة بالحمى النزفية في يونيو/ حزيران 2021.
و ينتقل الفيروس إلى الإنسان عبر الدواجن والمواشي، كما ينتقل بين البشر من خلال الاتصال المباشر بدم المصاب أو إفرازاته أو سوائل جسمه، ما يعني أن يعد الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالمرض مثل مربو الماشية والعاملون في مجال الجزارة.
ولم يتم إنتاج لقاح لهذا المرض عند الإنسان أو الحيوان حتى الآن، أما أعراضه الأولية فهي الحمى وآلام العضلات وآلام البطن، لكن عند تطوره يؤدي إلى نزف من العين والأذن والأنف، وصولاً إلى فشل في أعضاء الجسم، ما يؤدي إلى الوفاة، حال تفاقم الأعراض.
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