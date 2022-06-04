https://arabic.sputniknews.com/20220604/المثلية-الجنسية-في-الفن-التونسي-بين-المحظور-والمسموح-1063073803.html
المثلية الجنسية في الفن التونسي... بين المحظور والمسموح
المثلية الجنسية في الفن التونسي... بين المحظور والمسموح
عالم المثلية الجنسية أو كما يعرف أصحابه بمجتمع الميــم، عالم اختلف عليه كثر، بين معارض لهم بشدة وبين متعاطف معهم. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T12:17+0000
2022-06-04T12:17+0000
2022-06-04T12:17+0000
راديو
صدى الحياة
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المثلية الجنسية في الفن التونسي... بين المحظور والمسموح
المثلية الجنسية في الفن التونسي... بين المحظور والمسموح
نسلّط الضوء في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، على عالم المثلية الجنسية في الوطن العربي وبالتحديد في تونس، وذلك بعد التطرق لهذا الموضوع عبر مسرحية "فلاغرانتي"، والتي جاءت كأول عرض مسرحي يتحدث عن المثلية الجنسية في المجتمع التونسي.للحديث أكثر عن هذا الموضوع، تواصل برنامج "صدى الحياة" مع رئيسة لجنة الحريات التونسية، الأستاذة بشرى بلحاج، وقالت لنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
المثلية الجنسية في الفن التونسي... بين المحظور والمسموح
تابعنا عبر
عالم المثلية الجنسية أو كما يعرف أصحابه بمجتمع الميــم، عالم اختلف عليه كثر، بين معارض لهم بشدة وبين متعاطف معهم.
نسلّط الضوء في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، على عالم المثلية الجنسية في الوطن العربي وبالتحديد في تونس، وذلك بعد التطرق لهذا الموضوع عبر مسرحية "فلاغرانتي"، والتي جاءت كأول عرض مسرحي يتحدث عن المثلية الجنسية في المجتمع التونسي.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع، تواصل برنامج "صدى الحياة" مع رئيسة لجنة الحريات التونسية، الأستاذة بشرى بلحاج، وقالت لنا:
"إن الدولة التونسية تتعامل بطريقة غريبة ولكن لحسن حظنا هناك جمعيات ومسرحيات وإبداع وتظاهرات عديدة تدافع وتحاول إقناع الناس بأن هذه الفئة مواطنون ومواطنات ومن حقهم أن يكون لديهم حياة جنسية كما يرونها، لكن في نفس الوقت هم عرضة للمتابعات من اجل ميولاتهم الجنسية وأكثر من هذا، هم يواجهون انتهاكات لعديد من الحقوق وبالإضافة إلى عقوبات، ومع ذلك ربما سيتأخر قليلا حذف وإلغاء مادة تجريم المثلية الجنسية ولكننا سننتصر وتتقدم الحقوق في تونس رغم كل شيء".
التفاصيل في الملف الصوتي...