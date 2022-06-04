https://arabic.sputniknews.com/20220604/دقلو-ملتزمون-بتطوير-حقوق-الإنسان-والتعاون-مع-جميع-آليات-الأمم-المتحدة-1063085541.html
دقلو: ملتزمون بتطوير حقوق الإنسان والتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة
دقلو: ملتزمون بتطوير حقوق الإنسان والتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة
أكد نائب رئيس مجلس السيادة، في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو عزم بلاده العمل على تطوير حقوق الإنسان وترقيتها، والتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة، ومجلس... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T15:41+0000
2022-06-04T15:41+0000
2022-06-04T15:41+0000
أخبار السودان اليوم
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أخبار العالم العربي
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والتقى دقلو، اليوم السبت، الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، أداما ديانغ، الذي يزور السودان للمرة الثانية، بحسب الحساب الرسمي لمجلس السيادة على "فيسبوك".وأشار البيان إلى أن دقلو قدم لديانغ شرحا وافيا حول الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال، على ضوء التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.وشدد نائب رئيس مجلس السيادة على "التزامهم بالتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، لترقية وتطوير حقوق الإنسان بالبلاد".ودعا دقلو إلى ضرورة "التعاون مع السودان بما يُعزز الجهود الوطنية التي تسهم في تحقيق الاستقرار في المجالات كافة".ونقل بيان مجلس السيادة عن أداما ديانغ، "ترحيبه بقرارات الحكومة السودانية برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المحتجزين، واصفاً القرار بالخطوة الجيدة التي تصب في اتجاه تهيئة البيئة الداخلية لإجراء الحوار".ودعا الخبير في حقوق الإنسان، "جميع الأطراف إلى الاستعجال في إنهاء الأوضاع السياسية الراهنة التي قال إنها تؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية وأوضاع حقوق الإنسان".ولفت البيان إلى أن ديانغ قال: "إنه حث المجتمع الدولي عبر السفراء المعتمدين في السودان، على ضرورة تقديم الدعم والمساندة للسودان".
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سبوتنيك عربي
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي
دقلو: ملتزمون بتطوير حقوق الإنسان والتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة
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أكد نائب رئيس مجلس السيادة، في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو عزم بلاده العمل على تطوير حقوق الإنسان وترقيتها، والتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان.
والتقى دقلو، اليوم السبت، الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، أداما ديانغ، الذي يزور السودان للمرة الثانية، بحسب الحساب الرسمي لمجلس السيادة على "فيسبوك".
وأشار البيان إلى أن دقلو قدم لديانغ شرحا وافيا حول الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال، على ضوء التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وشدد نائب رئيس مجلس السيادة على "التزامهم بالتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان
، لترقية وتطوير حقوق الإنسان بالبلاد".
ودعا دقلو إلى ضرورة "التعاون مع السودان بما يُعزز الجهود الوطنية
التي تسهم في تحقيق الاستقرار في المجالات كافة".
وأكد دقلو، على "اهتمامهم (في مجلس السيادة) بمتابعة تنفيذ كافة التوصيات المتعلقة بترقية حالة حقوق الإنسان بالبلاد، إلى جانب متابعة القضايا والتطورات التي تحدث من وقت لآخر في جميع أنحاء السودان".
ونقل بيان مجلس السيادة عن أداما ديانغ، "ترحيبه بقرارات الحكومة السودانية برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المحتجزين، واصفاً القرار بالخطوة الجيدة التي تصب في اتجاه تهيئة البيئة الداخلية لإجراء الحوار".
ودعا الخبير في حقوق الإنسان، "جميع الأطراف إلى الاستعجال في إنهاء الأوضاع السياسية الراهنة
التي قال إنها تؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية وأوضاع حقوق الإنسان".
ولفت البيان إلى أن ديانغ قال: "إنه حث المجتمع الدولي عبر السفراء المعتمدين في السودان، على ضرورة تقديم الدعم والمساندة للسودان".