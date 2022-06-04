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شركة "مرسيدس بنز" تستعيد حوالي مليون سيارة بسبب مخاطر في الفرامل
شركة "مرسيدس بنز" تستعيد حوالي مليون سيارة بسبب مخاطر في الفرامل
أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن بيانات من قسم السيارات الفيدرالي، إن شركة "مرسيدس بنز" ستستدعي حوالي مليون سيارة في جميع أنحاء العالم بسبب مشاكل تقنية... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T19:03+0000
2022-06-04T19:03+0000
العالم
مرسيدس بنز
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وأضافت الوكالة "فقط في ألمانيا سيتم استدعاء حوالي 70 ألف سيارة. نتيجة للتآكل المكتشف، والذي يمكن أن يؤثر على معزز الفرامل، هناك خطر حدوث مشاكل في نظام الفرامل نفسه.من جانبها أكدت الشركة المصنعة أن معزز الفرامل لا يعمل بشكل صحيح في المركبات المتضررة، والحديث يدور عن السيارات في فئات "ML و GL و R" التي تم إنتاجها من عام 2004 إلى عام 2015.وتعتزم شركة "مرسيدس بنز" فحص هذه السيارات، وسيتم تقديم الحلول للمالكين، حتى وقت الفحص، حيث يُطلب منهم عدم استخدام السيارات.يذكر أن شركة "مرسيدس بنز" سحبت في عام 2020 حوالي 669 ألف سيارة من السوق الصينية بسبب مخاوف من تسرب الوقود .
https://arabic.sputniknews.com/20200705/مرسيدس-بنز-تسحب-669-ألف-سيارة-من-أسواق-الصين-1045919486.html
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العالم, مرسيدس بنز

شركة "مرسيدس بنز" تستعيد حوالي مليون سيارة بسبب مخاطر في الفرامل

19:03 GMT 04.06.2022
© AP Photo / Thomas Kienzleتصنيع سيارات "مرسيدس"
تصنيع سيارات مرسيدس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Thomas Kienzle
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أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن بيانات من قسم السيارات الفيدرالي، إن شركة "مرسيدس بنز" ستستدعي حوالي مليون سيارة في جميع أنحاء العالم بسبب مشاكل تقنية محتملة في الفرامل.
وأضافت الوكالة "فقط في ألمانيا سيتم استدعاء حوالي 70 ألف سيارة. نتيجة للتآكل المكتشف، والذي يمكن أن يؤثر على معزز الفرامل، هناك خطر حدوث مشاكل في نظام الفرامل نفسه.
من جانبها أكدت الشركة المصنعة أن معزز الفرامل لا يعمل بشكل صحيح في المركبات المتضررة، والحديث يدور عن السيارات في فئات "ML و GL و R" التي تم إنتاجها من عام 2004 إلى عام 2015.
وتعتزم شركة "مرسيدس بنز" فحص هذه السيارات، وسيتم تقديم الحلول للمالكين، حتى وقت الفحص، حيث يُطلب منهم عدم استخدام السيارات.
يذكر أن شركة "مرسيدس بنز" سحبت في عام 2020 حوالي 669 ألف سيارة من السوق الصينية بسبب مخاوف من تسرب الوقود .
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