https://arabic.sputniknews.com/20220604/فرنسا-توقف-شابا-بتهمة-التخطيط-لجريمة-قتل-جماعي-1063093104.html

فرنسا توقف شابا بتهمة التخطيط لجريمة قتل جماعي

فرنسا توقف شابا بتهمة التخطيط لجريمة قتل جماعي

وضعت السلطات الفرنسية شابا من النازيين الجدد، رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه في أنه كان يعد خطة لقتل جماعي، حسبما ذكرت مصدر مطلع اليوم السبت. 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T18:36+0000

2022-06-04T18:36+0000

2022-06-04T18:36+0000

أخبار فرنسا

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ونقل موقع قناة "فرانس 24" عن المصدر أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل المشفرة باسم مستعار هو "هاينريش هيملر 88".وأوضح المصدر أن الشاب كان يعبر عن مواقف النازيين الجدد، وهدد في مقاطع مصورة بمهاجمة "اليهود، السود، النساء، ومجتمع المثليين".يذكر أن هاينريش هيملر كان شخصية بارزة في الرايخ الثالث، قائد فرقة القوات الخاصة، ويشير الرقم 88 للحرف الثامن من الأبجدية H، للتحية النازية "هايل هتلر".تمكن المحققون في المديرية العامة للأمن الداخلي من توقيف الشاب يوم الثلاثاء الماضي في منطقة أرديش في جنوب فرنسا، بعد أن أثبتوا أنه كان "يبحث عن سلاح".وذكر المصدر المطلع أن الشاب أقر أمام الشرطة بإعجابه بالفكر النازي إلا أنه، "نفى رغبته في استخدام سلاح" لارتكاب جريمة قتل.وخلال الأعوام القليلة الماضية، أحبطت الأجهزة الأمنية في فرنسا 8 مخططات لهجمات نُسبت لليمين المتطرف.

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