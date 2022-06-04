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فرنسا توقف شابا بتهمة التخطيط لجريمة قتل جماعي
فرنسا توقف شابا بتهمة التخطيط لجريمة قتل جماعي
وضعت السلطات الفرنسية شابا من النازيين الجدد، رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه في أنه كان يعد خطة لقتل جماعي، حسبما ذكرت مصدر مطلع اليوم السبت. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T18:36+0000
2022-06-04T18:36+0000
أخبار فرنسا
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ونقل موقع قناة "فرانس 24" عن المصدر أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل المشفرة باسم مستعار هو "هاينريش هيملر 88".وأوضح المصدر أن الشاب كان يعبر عن مواقف النازيين الجدد، وهدد في مقاطع مصورة بمهاجمة "اليهود، السود، النساء، ومجتمع المثليين".يذكر أن هاينريش هيملر كان شخصية بارزة في الرايخ الثالث، قائد فرقة القوات الخاصة، ويشير الرقم 88 للحرف الثامن من الأبجدية H، للتحية النازية "هايل هتلر".تمكن المحققون في المديرية العامة للأمن الداخلي من توقيف الشاب يوم الثلاثاء الماضي في منطقة أرديش في جنوب فرنسا، بعد أن أثبتوا أنه كان "يبحث عن سلاح".وذكر المصدر المطلع أن الشاب أقر أمام الشرطة بإعجابه بالفكر النازي إلا أنه، "نفى رغبته في استخدام سلاح" لارتكاب جريمة قتل.وخلال الأعوام القليلة الماضية، أحبطت الأجهزة الأمنية في فرنسا 8 مخططات لهجمات نُسبت لليمين المتطرف.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/وزير-داخلية-فرنسا-يأسف-أمام-مجلس-الشيوخ-لتجاوزات-غير-مقبولة-في-نهائي-أبطال-أوروبا-1062977363.html
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أخبار فرنسا

فرنسا توقف شابا بتهمة التخطيط لجريمة قتل جماعي

18:36 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / Valery Hache الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020
 الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / Valery Hache
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وضعت السلطات الفرنسية شابا من النازيين الجدد، رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه في أنه كان يعد خطة لقتل جماعي، حسبما ذكرت مصدر مطلع اليوم السبت.
ونقل موقع قناة "فرانس 24" عن المصدر أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل المشفرة باسم مستعار هو "هاينريش هيملر 88".
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وأوضح المصدر أن الشاب كان يعبر عن مواقف النازيين الجدد، وهدد في مقاطع مصورة بمهاجمة "اليهود، السود، النساء، ومجتمع المثليين".
يذكر أن هاينريش هيملر كان شخصية بارزة في الرايخ الثالث، قائد فرقة القوات الخاصة، ويشير الرقم 88 للحرف الثامن من الأبجدية H، للتحية النازية "هايل هتلر".
تمكن المحققون في المديرية العامة للأمن الداخلي من توقيف الشاب يوم الثلاثاء الماضي في منطقة أرديش في جنوب فرنسا، بعد أن أثبتوا أنه كان "يبحث عن سلاح".
وذكر المصدر المطلع أن الشاب أقر أمام الشرطة بإعجابه بالفكر النازي إلا أنه، "نفى رغبته في استخدام سلاح" لارتكاب جريمة قتل.
وخلال الأعوام القليلة الماضية، أحبطت الأجهزة الأمنية في فرنسا 8 مخططات لهجمات نُسبت لليمين المتطرف.
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