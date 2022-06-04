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https://arabic.sputniknews.com/20220604/ملك-المغرب-يصل-إلى-باريس-في-زيارة-خاصة-1063067370.html
ملك المغرب يصل إلى باريس في زيارة خاصة
ملك المغرب يصل إلى باريس في زيارة خاصة
وصل ملك المغرب محمد السادس إلى فرنسا في زيارة خاصة، يوم الأربعاء، تعد الأولى له إلى أوروبا منذ فرض قيود جائحة كورونا في مارس/آذار من سنة 2020. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T09:55+0000
2022-06-04T09:55+0000
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أخبار المغرب اليوم
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وأشارت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، إلى أن الملك يقيم حاليا في قصره في بلدية "بيتز" الصغيرة شمال باريس، حيث تعد هذه الرحلة الثانية للملك خارج البلاد منذ بداية الجائحة، بعد رحلته إلى جمهورية الغابون 2021.ووفقا لموقع "هبة برس"، يرى بعض المراقبين أن هذه الزيارة إلى باريس قد تكون مؤشرا على بداية المصالحة بين البلدين، خاصة بعد القرار الذي أصدرته فرنسا منذ حوالي الشهر والذي يقضي بتخفيض التأشيرات للمغاربة بنسبة 50%، الأمر الذي اعتبره المغرب إجراءً تعسفياً بحقه، ويوحي بتهاون الأخير في محاربة الهجرة غير القانونية، وهو نفس القرار الذي طبق على الجزائر، وبدرجة أقل ضد تونس.علاوة على ذلك، يعود السبب الثاني لبرود العلاقات بين الجانبين إلى الموقف الذي اتخذته فرنسا في ملف نزاع الصحراء، حيث لم تدعم الأخيرة مقترح الحكم الذاتي الجديد على غرار مدريد وبرلين.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/-المغرب-يحتل-مركزا-رائدا-في-مجال-الطاقات-المتجددة-1063064700.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

ملك المغرب يصل إلى باريس في زيارة خاصة

09:55 GMT 04.06.2022
© AP Photo / Uncreditedملك المغرب
ملك المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Uncredited
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وصل ملك المغرب محمد السادس إلى فرنسا في زيارة خاصة، يوم الأربعاء، تعد الأولى له إلى أوروبا منذ فرض قيود جائحة كورونا في مارس/آذار من سنة 2020.
وأشارت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، إلى أن الملك يقيم حاليا في قصره في بلدية "بيتز" الصغيرة شمال باريس، حيث تعد هذه الرحلة الثانية للملك خارج البلاد منذ بداية الجائحة، بعد رحلته إلى جمهورية الغابون 2021.
ووفقا لموقع "هبة برس"، يرى بعض المراقبين أن هذه الزيارة إلى باريس قد تكون مؤشرا على بداية المصالحة بين البلدين، خاصة بعد القرار الذي أصدرته فرنسا منذ حوالي الشهر والذي يقضي بتخفيض التأشيرات للمغاربة بنسبة 50%، الأمر الذي اعتبره المغرب إجراءً تعسفياً بحقه، ويوحي بتهاون الأخير في محاربة الهجرة غير القانونية، وهو نفس القرار الذي طبق على الجزائر، وبدرجة أقل ضد تونس.
الحسناء النائمة ومغارة كاليبسو وأعمدة هرقل، المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
المغرب يحتل مركزا رائدا في مجال الطاقات المتجددة
08:48 GMT
علاوة على ذلك، يعود السبب الثاني لبرود العلاقات بين الجانبين إلى الموقف الذي اتخذته فرنسا في ملف نزاع الصحراء، حيث لم تدعم الأخيرة مقترح الحكم الذاتي الجديد على غرار مدريد وبرلين.
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