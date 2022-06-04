https://arabic.sputniknews.com/20220604/وزير-التربية-التونسي-لا-تسامح-مطلقا-مع-التحرش-وتزوير-الشهادات-1063101498.html
وزير التربية التونسي: لا تسامح مطلقا مع التحرش وتزوير الشهادات
وزير التربية التونسي: لا تسامح مطلقا مع التحرش وتزوير الشهادات
قال وزير التربية التونسي فتحي السلاوتي إن وزارته لن تتسامح في مسألة التحرش وسرقة المال العام وتزوير الشهادات. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T21:46+0000
2022-06-04T21:46+0000
2022-06-04T21:46+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السلاوتي، اليوم السبت، على هامش اشرافه على اختتام برنامج الطفل المبادر بتطاوين، جنوب شرقي البلاد، بحسب إذاعة موزاييك إف إم.وشدد الوزير على أنه "تم الإيقاف التحفظي مباشرة لمرتكبي هذه التجاوزات وعقد مجلس تأديبي والعزل مباشرة لمرتكبيها في صورة ثبوت شبهة".ولفت إلى أنه تم عزل العشرات خلال هذه السنة ولن بتم التسامح مطلقا خاصة في هذه القضايا.ومؤخرا تم الإعلان عن فتح تحقيق في قضية تحرش بمدرسة ابتدائية بولاية مدنين جنوب شرقي تونس وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب نتائج التحقيق.
https://arabic.sputniknews.com/20190326/خبير-تونسي-قرار-ادراج-التربية-الجنسية-1040038427.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
وزير التربية التونسي: لا تسامح مطلقا مع التحرش وتزوير الشهادات
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قال وزير التربية التونسي فتحي السلاوتي إن وزارته لن تتسامح في مسألة التحرش وسرقة المال العام وتزوير الشهادات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السلاوتي، اليوم السبت، على هامش اشرافه على اختتام برنامج الطفل المبادر بتطاوين، جنوب شرقي البلاد، بحسب إذاعة موزاييك إف إم
.
وشدد الوزير على أنه "تم الإيقاف التحفظي مباشرة لمرتكبي هذه التجاوزات وعقد مجلس تأديبي والعزل مباشرة لمرتكبيها في صورة ثبوت شبهة".
ولفت إلى أنه تم عزل العشرات خلال هذه السنة ولن بتم التسامح مطلقا خاصة في هذه القضايا.
ومؤخرا تم الإعلان عن فتح تحقيق في قضية تحرش
بمدرسة ابتدائية بولاية مدنين جنوب شرقي تونس وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب نتائج التحقيق.