https://arabic.sputniknews.com/20220605/أسوأ-زعيم-في-التاريخ-حملة-من-السخرية-ضد-زيلنسكي-بسبب-الحرب-في-أوكرانيا-1063119059.html
"أسوأ زعيم في التاريخ"... حملة من السخرية ضد زيلنسكي بسبب الحرب في أوكرانيا
"أسوأ زعيم في التاريخ"... حملة من السخرية ضد زيلنسكي بسبب الحرب في أوكرانيا
أطلق رواد مواقع مواقع التواصل الاجتماعي حملة من السخرية ضد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي، بعد قوله إن النصر سيكون لأوكرانيا. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T11:33+0000
2022-06-05T11:33+0000
2022-06-05T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
فلاديمير زيلينسكي
سخرية
عمليات عسكرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1061937020_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d2581c0f3b1b3d895be37945ce609e31.jpg
ووصف المعلقون الزعيم الأوكراني بالكاذب وانتقدوا سياساته.وكتب أحد المستخدمين: "ذهب 20 في المائة من بلدك، ماذا تدخن؟".وقال هود تروفي: "أنت أحمق إذا كنت تؤمن بهذا... الخطة الأمريكية الوحيدة هي إقناعكم جميعًا بأن أوكرانيا لديها فرصة، بينما تواصل واشنطن إرسال الأسلحة والمال إلى كييف".وخلص المستخدمون إلى أن "هذه الدمية ستسجل في التاريخ على أنها أسوأ زعيم. في البداية سمح للأمريكيين بالتضحية ببلده، ثم لعدة أشهر رفض التفاوض، لأنه كان يعتقد أنه يمكن أن يفوز".منذ 24 فبراير/شباط، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. وكما أكد فلاديمير بوتين، فإن هدفها هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20220604/الفرنسيون-غاضبون-من-زيلينسكي-مجرم-حرب-وقاتل-المدنيين-1063062784.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1061937020_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a20c51f88c592a60f01c410194e04aab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير زيلينسكي, سخرية, عمليات عسكرية
"أسوأ زعيم في التاريخ"... حملة من السخرية ضد زيلنسكي بسبب الحرب في أوكرانيا
تابعنا عبر
أطلق رواد مواقع مواقع التواصل الاجتماعي حملة من السخرية ضد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي، بعد قوله إن النصر سيكون لأوكرانيا.
ووصف المعلقون الزعيم الأوكراني بالكاذب وانتقدوا سياساته.
وكتب أحد المستخدمين: "ذهب 20 في المائة من بلدك، ماذا تدخن؟".
وقال هود تروفي: "أنت أحمق إذا كنت تؤمن بهذا... الخطة الأمريكية الوحيدة هي إقناعكم جميعًا بأن أوكرانيا لديها فرصة، بينما تواصل واشنطن إرسال الأسلحة والمال إلى كييف".
وأشارت تروث فايتر إلى أن "زيلينسكي هو دمية تدق طبول الحرب بناءً على أوامر. وينفق بايدن 40 مليار دولار على أسلحة إضافية بدلاً من مساعدة العائلات والعمال الأمريكيين".
وخلص المستخدمون إلى أن "هذه الدمية ستسجل في التاريخ على أنها أسوأ زعيم. في البداية سمح للأمريكيين بالتضحية ببلده، ثم لعدة أشهر رفض التفاوض، لأنه كان يعتقد أنه يمكن أن يفوز".
منذ 24 فبراير/شباط، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. وكما أكد فلاديمير بوتين، فإن هدفها هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".