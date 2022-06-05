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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220605/أسوأ-زعيم-في-التاريخ-حملة-من-السخرية-ضد-زيلنسكي-بسبب-الحرب-في-أوكرانيا-1063119059.html
"أسوأ زعيم في التاريخ"... حملة من السخرية ضد زيلنسكي بسبب الحرب في أوكرانيا
"أسوأ زعيم في التاريخ"... حملة من السخرية ضد زيلنسكي بسبب الحرب في أوكرانيا
أطلق رواد مواقع مواقع التواصل الاجتماعي حملة من السخرية ضد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي، بعد قوله إن النصر سيكون لأوكرانيا. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T11:33+0000
2022-06-05T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
فلاديمير زيلينسكي
سخرية
عمليات عسكرية
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ووصف المعلقون الزعيم الأوكراني بالكاذب وانتقدوا سياساته.وكتب أحد المستخدمين: "ذهب 20 في المائة من بلدك، ماذا تدخن؟".وقال هود تروفي: "أنت أحمق إذا كنت تؤمن بهذا... الخطة الأمريكية الوحيدة هي إقناعكم جميعًا بأن أوكرانيا لديها فرصة، بينما تواصل واشنطن إرسال الأسلحة والمال إلى كييف".وخلص المستخدمون إلى أن "هذه الدمية ستسجل في التاريخ على أنها أسوأ زعيم. في البداية سمح للأمريكيين بالتضحية ببلده، ثم لعدة أشهر رفض التفاوض، لأنه كان يعتقد أنه يمكن أن يفوز".منذ 24 فبراير/شباط، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. وكما أكد فلاديمير بوتين، فإن هدفها هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20220604/الفرنسيون-غاضبون-من-زيلينسكي-مجرم-حرب-وقاتل-المدنيين-1063062784.html
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فلاديمير زيلينسكي, سخرية, عمليات عسكرية

"أسوأ زعيم في التاريخ"... حملة من السخرية ضد زيلنسكي بسبب الحرب في أوكرانيا

11:33 GMT 05.06.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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أطلق رواد مواقع مواقع التواصل الاجتماعي حملة من السخرية ضد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي، بعد قوله إن النصر سيكون لأوكرانيا.
ووصف المعلقون الزعيم الأوكراني بالكاذب وانتقدوا سياساته.
وكتب أحد المستخدمين: "ذهب 20 في المائة من بلدك، ماذا تدخن؟".
وقال هود تروفي: "أنت أحمق إذا كنت تؤمن بهذا... الخطة الأمريكية الوحيدة هي إقناعكم جميعًا بأن أوكرانيا لديها فرصة، بينما تواصل واشنطن إرسال الأسلحة والمال إلى كييف".
وأشارت تروث فايتر إلى أن "زيلينسكي هو دمية تدق طبول الحرب بناءً على أوامر. وينفق بايدن 40 مليار دولار على أسلحة إضافية بدلاً من مساعدة العائلات والعمال الأمريكيين".
وخلص المستخدمون إلى أن "هذه الدمية ستسجل في التاريخ على أنها أسوأ زعيم. في البداية سمح للأمريكيين بالتضحية ببلده، ثم لعدة أشهر رفض التفاوض، لأنه كان يعتقد أنه يمكن أن يفوز".
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الفرنسيون غاضبون من زيلينسكي.. "مجرم حرب وقاتل المدنيين"
أمس, 08:03 GMT
منذ 24 فبراير/شباط، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. وكما أكد فلاديمير بوتين، فإن هدفها هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:04 GMT
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