عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220605/إصابة-فلسطينيين-إثنين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمالي-الضفة-الغربية-1063143675.html
إصابة فلسطينيين إثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
إصابة فلسطينيين إثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
أصيب فلسطينيان إثنان، مساء اليوم الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T20:36+0000
2022-06-05T20:36+0000
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104550/13/1045501363_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa10f97060e93727ed22c21352bc247f.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "ألقى إثنان من المشتبه بهم على متن دراجة نارية عبوة ناسفة على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بعمليات روتينية بالقرب من مدينة نابلس في منطقة لواء السامرة الإقليمي".وأضاف: "رد المقاتلون بإطلاق النار على المشتبه بهما، وتم رصد إصاباتت، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف قواتنا".وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، توترا متزايدا بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين لأسباب بينها الممارسات الإسرائيلية بالضفة والاقتحامات المتواصلة من قبل مستوطنين للمسجد الأقصى.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104550/13/1045501363_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f760493e4c6c0a19b7d479bf1ae49b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار الضفة الغربية

إصابة فلسطينيين إثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية

20:36 GMT 05.06.2022
© AP Photo / Majdi Mohammedالضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبرTelegram
أصيب فلسطينيان إثنان، مساء اليوم الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "ألقى إثنان من المشتبه بهم على متن دراجة نارية عبوة ناسفة على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بعمليات روتينية بالقرب من مدينة نابلس في منطقة لواء السامرة الإقليمي".
وأضاف: "رد المقاتلون بإطلاق النار على المشتبه بهما، وتم رصد إصاباتت، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف قواتنا".
وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، توترا متزايدا بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين لأسباب بينها الممارسات الإسرائيلية بالضفة والاقتحامات المتواصلة من قبل مستوطنين للمسجد الأقصى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала