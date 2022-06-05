https://arabic.sputniknews.com/20220605/إصابة-فلسطينيين-إثنين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمالي-الضفة-الغربية-1063143675.html
إصابة فلسطينيين إثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
إصابة فلسطينيين إثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
أصيب فلسطينيان إثنان، مساء اليوم الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T20:36+0000
2022-06-05T20:36+0000
2022-06-05T20:36+0000
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "ألقى إثنان من المشتبه بهم على متن دراجة نارية عبوة ناسفة على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بعمليات روتينية بالقرب من مدينة نابلس في منطقة لواء السامرة الإقليمي".وأضاف: "رد المقاتلون بإطلاق النار على المشتبه بهما، وتم رصد إصاباتت، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف قواتنا".وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، توترا متزايدا بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين لأسباب بينها الممارسات الإسرائيلية بالضفة والاقتحامات المتواصلة من قبل مستوطنين للمسجد الأقصى.
إسرائيل
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار الضفة الغربية
إصابة فلسطينيين إثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
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أصيب فلسطينيان إثنان، مساء اليوم الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "ألقى إثنان من المشتبه بهم على متن دراجة نارية عبوة ناسفة على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بعمليات روتينية بالقرب من مدينة نابلس في منطقة لواء السامرة الإقليمي".
وأضاف: "رد المقاتلون بإطلاق النار على المشتبه بهما، وتم رصد إصاباتت، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف قواتنا".
وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، توترا متزايدا بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين لأسباب بينها الممارسات الإسرائيلية بالضفة والاقتحامات المتواصلة من قبل مستوطنين للمسجد الأقصى.