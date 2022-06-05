عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220605/الآثار-المصرية-استرددنا-خلال-الفترة-الماضية-29-ألف-قطعة-أثرية-من-الخارج-1063128936.html
الآثار المصرية: استرددنا خلال الفترة الماضية 29 ألف قطعة أثرية من الخارج
الآثار المصرية: استرددنا خلال الفترة الماضية 29 ألف قطعة أثرية من الخارج
كشف المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، في مصر، شعبان عبد الجواد، إن الدولة تمكنت من استرداد نحو 29 ألف قطعة أثرية خلال الفترة الماضية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T14:30+0000
2022-06-05T14:30+0000
أسرار التاريخ
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/32/1013893215_0:0:3600:2026_1920x0_80_0_0_a097dd3e1687ff00394bd2763fbe2616.jpg
وقال عبد الجواد في تصريحات تلفزيونية، إن من بين هذه القطعة نحو 5000 قطعة أثرية تم استردادها من الولايات المتحدة الأمريكية في يناير الماضي، بالإضافة إلى 115 قطعة كانت في فرنسا.وأضاف عبد الجواد، أن سويسرا ممر للآثار المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، مشيرا إلى أن "هناك تواصل من فترة إلى أخرى بين البلدين لرصد أي قطعة أثرية مصرية وتحريك عجلة استردادها".وأكد عبد الجواد على أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والعمل على استرداد ما تم تهريبه من الآثار المصرية خلال أكثر من قرنين من الزمان، وبالفعل نجحت في استرداد الكثير من القطع الأثرية المهربة.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/32/1013893215_400:0:3600:2400_1920x0_80_0_0_06c87882979d119de4c452e4aca8ff82.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أسرار التاريخ, مصر, أخبار مصر الآن

الآثار المصرية: استرددنا خلال الفترة الماضية 29 ألف قطعة أثرية من الخارج

14:30 GMT 05.06.2022
© AFP 2022 / Marco Bertorelloتحف وآثار مصرية في متحف إجيزيوالأثري في إيطاليا
تحف وآثار مصرية في متحف إجيزيوالأثري في إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / Marco Bertorello
تابعنا عبرTelegram
كشف المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، في مصر، شعبان عبد الجواد، إن الدولة تمكنت من استرداد نحو 29 ألف قطعة أثرية خلال الفترة الماضية.
وقال عبد الجواد في تصريحات تلفزيونية، إن من بين هذه القطعة نحو 5000 قطعة أثرية تم استردادها من الولايات المتحدة الأمريكية في يناير الماضي، بالإضافة إلى 115 قطعة كانت في فرنسا.
وأضاف عبد الجواد، أن سويسرا ممر للآثار المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، مشيرا إلى أن "هناك تواصل من فترة إلى أخرى بين البلدين لرصد أي قطعة أثرية مصرية وتحريك عجلة استردادها".
وأكد عبد الجواد على أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والعمل على استرداد ما تم تهريبه من الآثار المصرية خلال أكثر من قرنين من الزمان، وبالفعل نجحت في استرداد الكثير من القطع الأثرية المهربة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала