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الجزائر... دعوة لإنشاء هيئة للأمن العذائي
الجزائر... دعوة لإنشاء هيئة للأمن العذائي
كشفت "كنفدرالية الصناعيين والمنتجين" الجزائريين ضرورة إنشاء هيئة وطنية للأمن الغذائي. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T10:38+0000
2022-06-05T10:38+0000
العالم العربي
وزارة الغذاء
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وقالت المستشارة في الكنفدرالية، سميرة جعفري، خلال مشاركتها في فعاليات الأيام الدراسية حول الأمن، "إنشاء هيئة وطنية للأمن الغذائي مكونة من كل القطاعات من شأنها ايجاد الحلول لتحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية في ظل التحديات الراهنة".وأفادت صحيفة "الخبر" المحلية، أنه من بين التوصيات التي ركزت عليها الكنفدرالية انشاء هيئة عليا للأمن الغذائي تضم جميع القطاعات، والاعتماد على الترقيم كآلية عوض التعداد لجميع القطاعات في الجزائر خاصة القطاع الفلاحي، إضافة إلى تكييف البحث العلمي حسب متطلبات الواقع الجزائري.كما طالبت الكنفدرالية إلى تحديث الإعانات، وتحديد أسعار المنتجات الزراعية المستهلكة على نطاق الواسع والتوعية والتحسيس وتوجيه المستهلكين في إطار التنمية المستدامة حفاظا على الموارد.
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العالم العربي, وزارة الغذاء, حفاظ

الجزائر... دعوة لإنشاء هيئة للأمن العذائي

10:38 GMT 05.06.2022
© Sputnik . Илья Наймушинحبوب القمح
حبوب القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Sputnik . Илья Наймушин
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كشفت "كنفدرالية الصناعيين والمنتجين" الجزائريين ضرورة إنشاء هيئة وطنية للأمن الغذائي.
وقالت المستشارة في الكنفدرالية، سميرة جعفري، خلال مشاركتها في فعاليات الأيام الدراسية حول الأمن، "إنشاء هيئة وطنية للأمن الغذائي مكونة من كل القطاعات من شأنها ايجاد الحلول لتحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية في ظل التحديات الراهنة".
وأفادت صحيفة "الخبر" المحلية، أنه من بين التوصيات التي ركزت عليها الكنفدرالية انشاء هيئة عليا للأمن الغذائي تضم جميع القطاعات، والاعتماد على الترقيم كآلية عوض التعداد لجميع القطاعات في الجزائر خاصة القطاع الفلاحي، إضافة إلى تكييف البحث العلمي حسب متطلبات الواقع الجزائري.
كما طالبت الكنفدرالية إلى تحديث الإعانات، وتحديد أسعار المنتجات الزراعية المستهلكة على نطاق الواسع والتوعية والتحسيس وتوجيه المستهلكين في إطار التنمية المستدامة حفاظا على الموارد.
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