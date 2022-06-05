https://arabic.sputniknews.com/20220605/الجزائر-دعوة-لإنشاء-هيئة-للأمن-العذائي-1063114568.html
الجزائر... دعوة لإنشاء هيئة للأمن العذائي
الجزائر... دعوة لإنشاء هيئة للأمن العذائي
كشفت "كنفدرالية الصناعيين والمنتجين" الجزائريين ضرورة إنشاء هيئة وطنية للأمن الغذائي. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T10:38+0000
2022-06-05T10:38+0000
2022-06-05T10:38+0000
العالم العربي
وزارة الغذاء
حفاظ
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وقالت المستشارة في الكنفدرالية، سميرة جعفري، خلال مشاركتها في فعاليات الأيام الدراسية حول الأمن، "إنشاء هيئة وطنية للأمن الغذائي مكونة من كل القطاعات من شأنها ايجاد الحلول لتحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية في ظل التحديات الراهنة".وأفادت صحيفة "الخبر" المحلية، أنه من بين التوصيات التي ركزت عليها الكنفدرالية انشاء هيئة عليا للأمن الغذائي تضم جميع القطاعات، والاعتماد على الترقيم كآلية عوض التعداد لجميع القطاعات في الجزائر خاصة القطاع الفلاحي، إضافة إلى تكييف البحث العلمي حسب متطلبات الواقع الجزائري.كما طالبت الكنفدرالية إلى تحديث الإعانات، وتحديد أسعار المنتجات الزراعية المستهلكة على نطاق الواسع والتوعية والتحسيس وتوجيه المستهلكين في إطار التنمية المستدامة حفاظا على الموارد.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, وزارة الغذاء, حفاظ
الجزائر... دعوة لإنشاء هيئة للأمن العذائي
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كشفت "كنفدرالية الصناعيين والمنتجين" الجزائريين ضرورة إنشاء هيئة وطنية للأمن الغذائي.
وقالت المستشارة في الكنفدرالية، سميرة جعفري، خلال مشاركتها في فعاليات الأيام الدراسية حول الأمن، "إنشاء هيئة وطنية للأمن الغذائي مكونة من كل القطاعات من شأنها ايجاد الحلول لتحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية في ظل التحديات الراهنة".
وأفادت صحيفة
"الخبر" المحلية، أنه من بين التوصيات التي ركزت عليها الكنفدرالية انشاء هيئة عليا للأمن الغذائي تضم جميع القطاعات، والاعتماد على الترقيم كآلية عوض التعداد لجميع القطاعات في الجزائر خاصة القطاع الفلاحي، إضافة إلى تكييف البحث العلمي حسب متطلبات الواقع الجزائري.
كما طالبت الكنفدرالية إلى تحديث الإعانات، وتحديد أسعار المنتجات الزراعية المستهلكة على نطاق الواسع والتوعية والتحسيس وتوجيه المستهلكين في إطار التنمية المستدامة حفاظا على الموارد.