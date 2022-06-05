https://arabic.sputniknews.com/20220605/الرئيس-الجزائري--يقرر-خفض-تكلفة-الحج-بـ100-ألف-دينار-1063143908.html
الرئيس الجزائري يقرر خفض تكلفة الحج بـ100 ألف دينار
الرئيس الجزائري يقرر خفض تكلفة الحج بـ100 ألف دينار
قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، خفض تكلفة الحج هذا الموسم بمقدار 100 ألف دينار جزائري. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T20:43+0000
2022-06-05T20:43+0000
2022-06-05T20:43+0000
العالم العربي
الجزائر
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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية بيانا لرئاسة الجمهورية أفاد، بأن مجلس الوزراء الذي ترأسه تبون وافق على دعم تذكرة سفر الحجاج إلى البقاع المقدسة.وأوضح بيان الرئاسة الجزائرية أنه تم التطرق خلال إجتماع مجلس الوزراء إلى قلق الحجاج الجزائريين بشأن ارتفاع تكاليف الحج، لهذا الموسم، بسبب الظروف الاقتصادية الدولية.وإلى جانب دعم تذكرة سفر الحجاج، أصدر تبون تعليماته، لوزير النقل بتعويض الحجاج، الذين دفعوا سعر التذكرة، ضمن التكاليف الإجمالية للحج.وفي وقت سابق، أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، يوم الخميس الماضي، عن تطور خدمة إصدار تأشيرة الزيارة في ظل إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدا عن الحملات.ونقلت قناة "العربية" عن الوزير السعودي قوله، بأنه يمكن من خلال الخدمة ذاتها التقديم من خارج السعودية، حيث تصدر تأشيرة الزيارة للعمرة خلال 24 ساعة.وأكد الربيعة أن رؤية 2030 التي تنتهجها المملكة تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر، ومن المنتظر أن يستوعب موسم حج هذا العام مليون حاج، فيما تعمل السلطات على ضمان صحة الحجاج.وكشف وزير الحج والعمرة عن أن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام، حيث ستساعد التقنيات الرقمية في عملية تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي، على حد قوله.
الجزائر
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر
الرئيس الجزائري يقرر خفض تكلفة الحج بـ100 ألف دينار
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قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، خفض تكلفة الحج هذا الموسم بمقدار 100 ألف دينار جزائري.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية
بيانا لرئاسة الجمهورية أفاد، بأن مجلس الوزراء الذي ترأسه تبون وافق على دعم تذكرة سفر الحجاج إلى البقاع المقدسة.
وأوضح بيان الرئاسة الجزائرية أنه تم التطرق خلال إجتماع مجلس الوزراء إلى قلق الحجاج الجزائريين بشأن ارتفاع تكاليف الحج، لهذا الموسم، بسبب الظروف الاقتصادية الدولية.
وإلى جانب دعم تذكرة سفر الحجاج، أصدر تبون تعليماته، لوزير النقل بتعويض الحجاج، الذين دفعوا سعر التذكرة، ضمن التكاليف الإجمالية للحج.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، يوم الخميس الماضي، عن تطور خدمة إصدار تأشيرة الزيارة في ظل إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدا عن الحملات.
ونقلت قناة "العربية"
عن الوزير السعودي قوله، بأنه يمكن من خلال الخدمة ذاتها التقديم من خارج السعودية، حيث تصدر تأشيرة الزيارة للعمرة خلال 24 ساعة.
وأكد الربيعة أن رؤية 2030 التي تنتهجها المملكة تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر، ومن المنتظر أن يستوعب موسم حج هذا العام مليون حاج، فيما تعمل السلطات على ضمان صحة الحجاج.
وكشف وزير الحج والعمرة
عن أن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام، حيث ستساعد التقنيات الرقمية في عملية تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي، على حد قوله.