https://arabic.sputniknews.com/20220605/الركوع-للأمير-تقرير-أمريكي-يصف-زيارة-بايدن-للسعودية-بالخطأ-1063104553.html
"الركوع للأمير".. تقرير أمريكي يصف زيارة بايدن للسعودية بالخطأ
"الركوع للأمير".. تقرير أمريكي يصف زيارة بايدن للسعودية بالخطأ
أشار تقرير أمريكي إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارة مقترحة للسعودية، لن يتمكن من إقناع السعوديين بزيادة إنتاج النفط وفرض عقوبات على روسيا. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T05:34+0000
2022-06-05T05:34+0000
2022-06-05T05:38+0000
جو بايدن
السعودية
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وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة FOREIGN AFFAIRS الأمريكية، لمؤلفته داليا داسا كاي، فإن بايدن لن يتمكن من إقناع السعوديين بزيادة إنتاج النفط.وتابعت قائلة: "مقابل نجاح مشكوك فيه، سيحصل بايدن على ضرر شبه مضمون بسمعته. لم تكن هذه الزيارة بحاجة إلى التخطيط على الإطلاق".مضيفة أن الرياض لن تقطع العلاقات مع روسيا من أجل زيادة إنتاج النفط، وقبل كل شيء، ستأخذ في الاعتبار مصالحها الخاصة من أجل تجنب انخفاض الطلب العالمي على المورد.وأضافت قائلة: "يعتقد البعض أن بايدن يجب أن يحاول كسب السعوديين إلى جانب الولايات المتحدة وإبعادهم عن الصين وروسيا. ولكن من الصعب توقع زيارات كبار المسؤولين الأمريكيين أو مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات للمساعدة في إحداث شرخ في علاقات الرياض مع الصين وروسيا. بالنظر إلى تطورها النشط في السنوات الأخيرة".وتتوقع المؤلفة أن يظل قادة دول الشرق الأوسط مصممين على قرارهم بعدم فرض إجراءات تقييدية على موسكو بسبب العملية الخاصة في أوكرانيا.
السعودية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, السعودية
"الركوع للأمير".. تقرير أمريكي يصف زيارة بايدن للسعودية بالخطأ
05:34 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 05:38 GMT 05.06.2022) تابعنا عبر
أشار تقرير أمريكي إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارة مقترحة للسعودية، لن يتمكن من إقناع السعوديين بزيادة إنتاج النفط وفرض عقوبات على روسيا.
وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة
FOREIGN AFFAIRS الأمريكية، لمؤلفته داليا داسا كاي، فإن بايدن لن يتمكن من إقناع السعوديين بزيادة إنتاج النفط.
ورأت الكاتبة أن قرار الرئيس الأمريكي "الركوع" لولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود سيكون خطأ، لأنه سيغادر خالي الوفاض.
وتابعت قائلة: "مقابل نجاح مشكوك
فيه، سيحصل بايدن على ضرر شبه مضمون بسمعته. لم تكن هذه الزيارة بحاجة إلى التخطيط على الإطلاق".
مضيفة أن الرياض لن تقطع العلاقات مع روسيا من أجل زيادة إنتاج النفط، وقبل كل شيء، ستأخذ في الاعتبار مصالحها الخاصة من أجل تجنب انخفاض الطلب العالمي على المورد.
وأضافت قائلة: "يعتقد البعض أن بايدن يجب أن يحاول كسب السعوديين إلى جانب الولايات المتحدة وإبعادهم عن الصين وروسيا. ولكن من الصعب توقع زيارات كبار المسؤولين الأمريكيين أو مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات للمساعدة في إحداث شرخ في علاقات الرياض مع الصين وروسيا. بالنظر إلى تطورها النشط في السنوات الأخيرة".
وتتوقع المؤلفة أن يظل قادة دول الشرق الأوسط مصممين على قرارهم بعدم فرض إجراءات تقييدية على موسكو بسبب العملية الخاصة في أوكرانيا.