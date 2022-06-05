https://arabic.sputniknews.com/20220605/السفيرة-البريطانية-لدى-ليبيا-تعلن-رسميا-إعادة-فتح-سفارة-بلادها-بطرابلس-1063141125.html
السفيرة البريطانية لدى ليبيا تعلن رسميا إعادة فتح سفارة بلادها بطرابلس
السفيرة البريطانية لدى ليبيا تعلن رسميا إعادة فتح سفارة بلادها بطرابلس
أعلنت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، مساء اليوم الأحد، إعادة افتتاح سفارة بلادها في العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدة أن بريطانيا ستواصل العمل مع... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T19:18+0000
2022-06-05T19:18+0000
2022-06-05T19:18+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1063116346_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_5d6679ddcf02934c936d19cefdcc4c2b.jpg
بنغازي– سبوتنيك. وغردت السفيرة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة: "يسعدني الإعلان وبفخر إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة البريطانية في ليبيا الليلة، هذا دليل على التزام المملكة المتحدة بليبيا".يشار أن سفارة المملكة المتحدة البريطانية أغلقت وتوقفت عن العمل داخل مقر سفارتها بطرابلس الليبية في 4 أغسطس/ آب 2014، وقالت وزارة الخارجية البريطانية حينها، إن العمل في السفارة البريطانية في طرابلس سيعلق عام 2014.يذكر أن معظم الدول الغربية كانت قد سحبت بعثاتها الدبلوماسية من ليبيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة التي سحبت موظفيها من البلاد عام 2014، ولكن بعد الاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف الليبية مؤخراً الذي نتج عنه مجلس رئاسي ليبي برئاسة محمد المنفي ونائبين ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أعلنت بعض الدول إعادة فتح سفارتها الدبلوماسية وسط العاصمة طرابلس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1063116346_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dad529e54baf9674444fc6b30f2828ca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
السفيرة البريطانية لدى ليبيا تعلن رسميا إعادة فتح سفارة بلادها بطرابلس
تابعنا عبر
أعلنت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، مساء اليوم الأحد، إعادة افتتاح سفارة بلادها في العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدة أن بريطانيا ستواصل العمل مع الليبيين للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة.
بنغازي– سبوتنيك
. وغردت السفيرة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة: "يسعدني الإعلان وبفخر إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة البريطانية في ليبيا الليلة، هذا دليل على التزام المملكة المتحدة بليبيا".
وأكدت هورندال، أن "المملكة المتحدة ستواصل العمل مع الليبيين والأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة لليبيا".
يشار أن سفارة المملكة المتحدة البريطانية أغلقت وتوقفت عن العمل داخل مقر سفارتها بطرابلس الليبية في 4 أغسطس/ آب 2014، وقالت وزارة الخارجية البريطانية حينها، إن العمل في السفارة البريطانية في طرابلس سيعلق عام 2014.
يذكر أن معظم الدول الغربية كانت قد سحبت بعثاتها الدبلوماسية من ليبيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة التي سحبت موظفيها من البلاد عام 2014، ولكن بعد الاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف الليبية مؤخراً الذي نتج عنه مجلس رئاسي ليبي برئاسة محمد المنفي ونائبين ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أعلنت بعض الدول إعادة فتح سفارتها الدبلوماسية وسط العاصمة طرابلس.