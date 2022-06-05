https://arabic.sputniknews.com/20220605/السيسي-مصر-لم-تدخل-في-صراع-مع-الأشقاء-لزيادة-حصتها-من-المياه-1063123211.html
السيسي: مصر لم تدخل في صراع مع الأشقاء لزيادة حصتها من المياه
السيسي: مصر لم تدخل في صراع مع الأشقاء لزيادة حصتها من المياه
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن بلاده لم تدخل في صراع مع "الأشقاء" لزيادة حصتها من المياه. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T12:33+0000
2022-06-05T12:33+0000
2022-06-05T12:33+0000
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جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول "Africa Health ExCon"، اليوم الأحد، بحسب موقع "مصراوي".وذكر الرئيس المصري أن حصة بلاده من مياه نهر النيل تبلغ 55 مليار متر مكعب، ولم تتغير على مدار السنين.وأضاف السيسي متسائلا: "هل إحنا دخلنا في صراع مع الأشقاء لزيادة الحصة؟"، ثم يجيب بقوله "لا".وأشار إلى أن بلاده عملت على تعظيم موارد المياه، ونجحت في تنفيذ برامج ثلاثية لمعالجة المياه، لتوفير مياه صالحة وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.وتوقع أن تكون بلاده أول أو ثاني دولة في العالم تعظم الاستفادة من معالجة وتحلية المياه لصالح شعبها.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/السيسي-يجدد-تأكيده-أهمية--إنهاء-وجود-الميلشيات-المسلحة-في-ليبيا-1062961865.html
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أخبار مصر الآن
السيسي: مصر لم تدخل في صراع مع الأشقاء لزيادة حصتها من المياه
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قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن بلاده لم تدخل في صراع مع "الأشقاء" لزيادة حصتها من المياه.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول "Africa Health ExCon"، اليوم الأحد، بحسب موقع "مصراوي"
.
وذكر الرئيس المصري أن حصة بلاده من مياه نهر النيل تبلغ 55 مليار متر مكعب، ولم تتغير على مدار السنين.
وأضاف السيسي متسائلا: "هل إحنا دخلنا في صراع مع الأشقاء لزيادة الحصة؟"، ثم يجيب بقوله "لا".
وأشار إلى أن بلاده عملت على تعظيم موارد المياه، ونجحت في تنفيذ برامج ثلاثية لمعالجة المياه، لتوفير مياه صالحة وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
وتوقع أن تكون بلاده أول أو ثاني دولة في العالم تعظم الاستفادة من معالجة وتحلية المياه لصالح شعبها.