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"الشارع يغلي".. بيان عاجل في النواب المصري يطالب الحكومة بعدم زيادة تعريفة الكهرباء
"الشارع يغلي".. بيان عاجل في النواب المصري يطالب الحكومة بعدم زيادة تعريفة الكهرباء
قدم نائب مصري بيانا عاجلا في مجلس النواب، إلى الحكومة المصرية، يطالبها فيه بتأجيل زيادة مزمعة في أسعار الكهرباء، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الأحد. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
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ووفقا لموقع المصري اليوم فإن النائب مصطفى بكري، خاطب الحكومة المصرية قائلا: "الشارع يغلي"، مطالبا بضرورة تأجيل أي زيادة في التعريفة الخاصة بالكهرباء، كما هو مخطط مع بداية العام المالي الجديد.وقال بكري في بيانه: " نحن ندق جرس إنذار للحكومة بأن تراعى الشعب، لأن المخاطر كبيرة ولا يجب الانتظار حتى تقع المشكلات".وخلال بيانه طالب النائب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء، مؤكدا أن المواطنين يعانون من قراءات عدادات الكهرباء.
https://arabic.sputniknews.com/20210503/مصر-تحسم-جدل-تحديد-أسعار-شرائح-الكهرباء-وفقا-للمنطقة-السكنية-1048871742.html
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"الشارع يغلي".. بيان عاجل في النواب المصري يطالب الحكومة بعدم زيادة تعريفة الكهرباء
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قدم نائب مصري بيانا عاجلا في مجلس النواب، إلى الحكومة المصرية، يطالبها فيه بتأجيل زيادة مزمعة في أسعار الكهرباء، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الأحد.
ووفقا لموقع المصري اليوم
فإن النائب مصطفى بكري، خاطب الحكومة المصرية قائلا: "الشارع يغلي"، مطالبا بضرورة تأجيل أي زيادة في التعريفة الخاصة بالكهرباء، كما هو مخطط مع بداية العام المالي الجديد.
وقال بكري في بيانه: " نحن ندق جرس
إنذار للحكومة بأن تراعى الشعب، لأن المخاطر كبيرة ولا يجب الانتظار حتى تقع المشكلات".
وتابع: "الظروف الصعبة والتداعيات الخارجية أثرت بشكل كبير على المواطنين الذين يعانون أشد المعاناة، وعلينا احتواء الشارع لأنه يغلي، وهناك تحول كبير أثر على كل الطبقات، والرأي العام مستفز من زيادة أسعار الكهرباء في 2022".
وخلال بيانه طالب النائب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء
، مؤكدا أن المواطنين يعانون من قراءات عدادات الكهرباء.