https://arabic.sputniknews.com/20220605/الهند-مقتل-ما-لا-يقل-عن-18-راكبا-جراء-سقوط-حافلة-في-واد-شمالي-البلاد-1063141750.html
الهند.. مقتل ما لا يقل عن 18 راكبا جراء سقوط حافلة في واد شمالي البلاد
الهند.. مقتل ما لا يقل عن 18 راكبا جراء سقوط حافلة في واد شمالي البلاد
قتل ما لا يقل عن 18 راكبا، مساء اليوم الأحد، لدى سقوط حافلة كانت تقلهم في واد شمالي الهند. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T19:32+0000
2022-06-05T19:32+0000
2022-06-05T19:32+0000
أخبار الهند اليوم
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وقال مسؤولون في شرطة ولاية أوتارانتشال إن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد أن سقطت حافلة تقل 29 راكبا في واد بمدينة أوتاركاشي.وقال آربان يادوفانشي، مدير الشرطة في أوتاركاشي، إن 18 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب أربعة، ولا يزال ثمانية في عداد المفقودين.وقال مسؤول آخر بالشرطة في مقر الولاية لرويترز عبر الهاتف: إن الحادث وقع بالقرب من دمتا في منطقة أوتاركاشي.وأضاف "كانت الحافلة في طريقها إلى يامونوتري وعلى متنها 29 راكبا من منطقة بانا في ماديا براديش".وقال وزير الداخلية أميت شاه إنه تحدث إلى رئيس وزراء الولاية بشأن الحادث وقال إن عمليات الإنقاذ جارية وتم نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى.وكتب في تغريدة بالهندية: "القوة الوطنية لمواجهة الكوارث ستصل إلى المكان قريبا".
https://arabic.sputniknews.com/20190708/قتيلا-جراء-سقوط-ركاب-1042195110.html
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أخبار الهند اليوم
الهند.. مقتل ما لا يقل عن 18 راكبا جراء سقوط حافلة في واد شمالي البلاد
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قتل ما لا يقل عن 18 راكبا، مساء اليوم الأحد، لدى سقوط حافلة كانت تقلهم في واد شمالي الهند.
وقال مسؤولون في شرطة ولاية أوتارانتشال
إن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد أن سقطت حافلة تقل 29 راكبا في واد بمدينة أوتاركاشي.
وقال آربان يادوفانشي، مدير الشرطة في أوتاركاشي، إن 18 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب أربعة، ولا يزال ثمانية في عداد المفقودين.
وقال مسؤول آخر بالشرطة في مقر الولاية لرويترز عبر الهاتف: إن الحادث وقع بالقرب من دمتا في منطقة أوتاركاشي.
وأضاف "كانت الحافلة
في طريقها إلى يامونوتري وعلى متنها 29 راكبا من منطقة بانا في ماديا براديش".
وقال وزير الداخلية أميت شاه إنه تحدث إلى رئيس وزراء الولاية بشأن الحادث وقال إن عمليات الإنقاذ جارية وتم نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى.
وكتب في تغريدة بالهندية: "القوة الوطنية لمواجهة الكوارث ستصل إلى المكان قريبا".