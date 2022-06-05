https://arabic.sputniknews.com/20220605/تونس-التضخم-يواصل-ارتفاعه-ويبلغ-78-1063143082.html
تونس.. التضخم يواصل ارتفاعه ويبلغ 7.8%
تونس.. التضخم يواصل ارتفاعه ويبلغ 7.8%
شهدت تونس ارتفاع معدل التضخم ليصل في مايو/آيار المنصرم إلى 7.8%، وفق أرقام رسمية، نُشرت مساء اليوم الأحد. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T20:25+0000
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وبحسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء ارتفع معدل التضخم الشهر الماضي إلى 7.8% من 7.5% خلال أبريل/نيسان و7.2% خلال مارس/آذار من العام ذاته.وأرجع المعهد على ما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات)ـ هذه الزيادة إلى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار السكن والطاقة المنزلية إلى 7.3% مقارنة بـ 5% في أبريل 2022، وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية إلى 8.4% في مايو مقابل 7.4% في أبريل.وأوضح المعهد أن أسعار المواد الغذائية في تونس ارتفعت هي الأخرى على أساس سنوي بنسبة 8.2%، في ظل ارتفاع أسعار البيض بنسبة 23% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20.1% والغلال الطازجة بنسبة 16.8% وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 9.7%وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 8.5% والأسماك بـ8.4%.وأضاف أنه ضمن النسق التصاعدي ذاته، ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة 11.6% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.4%وأسعار مواد التنظيف بنسبة 6.5%.كما ارتفعت أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 7.9% وأسعار خدمات الكراء (الإيجار) بنسبة 4.6%وأسعار الخدمات الأخرى بنسبة 7.4%، وفق ذات المصدر.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/النقد-الدولي-يتوقع-زيادة-مديونية-تونس-خلال-2022-1061707567.html
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أخبار تونس اليوم, اقتصاد
تونس.. التضخم يواصل ارتفاعه ويبلغ 7.8%
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شهدت تونس ارتفاع معدل التضخم ليصل في مايو/آيار المنصرم إلى 7.8%، وفق أرقام رسمية، نُشرت مساء اليوم الأحد.
وبحسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء ارتفع معدل التضخم الشهر الماضي إلى 7.8% من 7.5% خلال أبريل/نيسان و7.2% خلال مارس/آذار من العام ذاته.
وأرجع المعهد على ما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية
(وات)ـ هذه الزيادة إلى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار السكن والطاقة المنزلية إلى 7.3% مقارنة بـ 5% في أبريل 2022، وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية إلى 8.4% في مايو مقابل 7.4% في أبريل.
وأوضح المعهد أن أسعار المواد الغذائية في تونس
ارتفعت هي الأخرى على أساس سنوي بنسبة 8.2%، في ظل ارتفاع أسعار البيض بنسبة 23% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20.1% والغلال الطازجة بنسبة 16.8% وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 9.7%وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 8.5% والأسماك بـ8.4%.
وأضاف أنه ضمن النسق التصاعدي ذاته، ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة 11.6% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.4%وأسعار مواد التنظيف بنسبة 6.5%.
كما ارتفعت أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 7.9% وأسعار خدمات الكراء (الإيجار) بنسبة 4.6%وأسعار الخدمات الأخرى بنسبة 7.4%، وفق ذات المصدر.