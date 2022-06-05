https://arabic.sputniknews.com/20220605/حزب-الله-يعلق-على-دخول-سفينة-إسرائيلية-لاستخراج-الغاز-إلى-المنطقة-المتنازع-عليها-مع-لبنان-1063129875.html
"حزب الله" يعلق على دخول سفينة إسرائيلية لاستخراج الغاز إلى المنطقة المتنازع عليها مع لبنان
"حزب الله" يعلق على دخول سفينة إسرائيلية لاستخراج الغاز إلى المنطقة المتنازع عليها مع لبنان
علق "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، على "دخول سفينة إسرائيلية، حقل "كاريش" وتجاوزها الخط البحري 29، لاستخراج الغاز من المنطقة المتنازع عليها". 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T14:44+0000
2022-06-05T14:44+0000
2022-06-05T14:44+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي: "لن نسمح بأن تنقّب إسرائيل عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها"، وذلك حسب موقع النهار اللبناني.وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال في وقت سابق اليوم، إن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة وأي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل عملا عدائيا".وبحث الرئيس اللبناني ميشال عون، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مسألة دخول السفينة "انيرجان باور" المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، مشيرا إلى أن "أي نشاط في تلك المنطقة حاليا يمثل عملا عدائيا".وأصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا جاء فيه أن عون بحث مع ميقاتي "دخول سفينة انرجان باور المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل وطلب من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه".وحذر نجيب ميقاتي من "توترات وخطورة في الأوضاع" بعد ما وصفها "بمحاولات إسرائيل افتعال أزمة جديدة" بالتعدي على ثروة لبنان المائية، في إشارة إلى إعلان إسرائيل بدء التنقيب عن الغاز في منطقة متنازع عليها.وبعث لبنان في 4 فبراير/ شباط رسالة إلى الأمم المتحدة، مطلع الأسبوع، يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية.وأفادت "قناة الميادين"، إن الرسالة أكدت تمسك بيروت بما طرحه الوفد اللبناني المفاوض بشأن الحدود مع فلسطين المحتلة"، لافتة إلى أن "الرسالة ترفض الاعتراض الإسرائيلي على إطلاق دورة التراخيص في البلوك رقم 9 الحدودي".وأشارت القناة إلى أن "الرسالة اللبنانية إلى الأمم المتحدة تستبق بأيام قليلة موعد وصول الوسيط الأمريكي"، موضحة أن "لبنان أكد في رسالته أنّ حقل كاريش بات حقلاً متنازعاً عليه وليس حقلاً إسرائيلياً".
https://arabic.sputniknews.com/20220605/ميقاتي-يهيب-بالأمم-المتحدة-تدارك-تعدي-إسرائيل-على-ثروات-لبنان-المائية-1063119297.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان
"حزب الله" يعلق على دخول سفينة إسرائيلية لاستخراج الغاز إلى المنطقة المتنازع عليها مع لبنان
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علق "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، على "دخول سفينة إسرائيلية، حقل "كاريش" وتجاوزها الخط البحري 29، لاستخراج الغاز من المنطقة المتنازع عليها".
وقال عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي: "لن نسمح بأن تنقّب إسرائيل عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها"، وذلك حسب موقع النهار اللبناني
.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال في وقت سابق اليوم، إن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة وأي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل عملا عدائيا".
وبحث الرئيس اللبناني ميشال عون، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مسألة دخول السفينة "انيرجان باور" المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، مشيرا إلى أن "أي نشاط في تلك المنطقة حاليا يمثل عملا عدائيا
".
وأصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا جاء فيه أن عون بحث مع ميقاتي "دخول سفينة انرجان باور المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل وطلب من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه".
وحذر نجيب ميقاتي من "توترات وخطورة في الأوضاع" بعد ما وصفها "بمحاولات إسرائيل افتعال أزمة جديدة" بالتعدي على ثروة لبنان المائية، في إشارة إلى إعلان إسرائيل بدء التنقيب عن الغاز في منطقة متنازع عليها.
وقال ميقاتي في بيان: "إن محاولات العدو الإسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه أحداث توترات لا أحد يمكنه التكهّن بتداعياتها".
وبعث لبنان في 4 فبراير/ شباط رسالة إلى الأمم المتحدة، مطلع الأسبوع، يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية.
وأفادت "قناة الميادين
"، إن الرسالة أكدت تمسك بيروت بما طرحه الوفد اللبناني المفاوض بشأن الحدود مع فلسطين المحتلة"، لافتة إلى أن "الرسالة ترفض الاعتراض الإسرائيلي على إطلاق دورة التراخيص في البلوك رقم 9 الحدودي".
وأشارت القناة إلى أن "الرسالة اللبنانية إلى الأمم المتحدة تستبق بأيام قليلة موعد وصول الوسيط الأمريكي"، موضحة أن "لبنان أكد في رسالته أنّ حقل كاريش بات حقلاً متنازعاً عليه وليس حقلاً إسرائيلياً".