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https://arabic.sputniknews.com/20220605/خبير-يكشف-عن-أدوية-تؤدي-إلى-تساقط-الشعر-1063128396.html
خبير يكشف عن أدوية تؤدي إلى تساقط الشعر
خبير يكشف عن أدوية تؤدي إلى تساقط الشعر
كشف الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، عن الأدوية، التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T14:08+0000
2022-06-05T14:08+0000
مجتمع
تساقط الشعر
أدوية
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وبحسبه فإن تساقط حوالي 20% من الشعر هو علامة على الصلع. من الأسباب الشائعة لفقدان كثافة الشعر، استخدام الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم ومضادات الاختلاج والمضادات الحيوية وأدوية أمراض المعدة.وأشار الطبيب أيضا إلى أن أكثر أسباب تساقط الشعر شيوعا عند النساء، هي فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ونقص البروتين في النظام الغذائي. كما يمكن أن يتساقط الشعر بشكل مكثف بسبب الأمراض المعدية والمزمنة والتوتر وأمراض الغدة الدرقية.
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مجتمع, تساقط الشعر, أدوية

خبير يكشف عن أدوية تؤدي إلى تساقط الشعر

14:08 GMT 05.06.2022
© Depositphotos / Dmyrto_Zتساقط الشعر
تساقط الشعر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Depositphotos / Dmyrto_Z
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كشف الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، عن الأدوية، التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر.
وبحسبه فإن تساقط حوالي 20% من الشعر هو علامة على الصلع. من الأسباب الشائعة لفقدان كثافة الشعر، استخدام الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم ومضادات الاختلاج والمضادات الحيوية وأدوية أمراض المعدة.

وقال مياسنيكوف على قناة "روسيا 1"، المحلية، "إذا كان هذا يقلقك، فأنت بحاجة إلى معرفة ما تتناوله أيضا. يتم إعطاؤك فيتامينات لتساقط الشعر، وفي نفس الوقت يمكنك تناول الأدوية التي لا تحتاجها حقًا والتي تسبب تساقط الشعر".

وأشار الطبيب أيضا إلى أن أكثر أسباب تساقط الشعر شيوعا عند النساء، هي فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ونقص البروتين في النظام الغذائي. كما يمكن أن يتساقط الشعر بشكل مكثف بسبب الأمراض المعدية والمزمنة والتوتر وأمراض الغدة الدرقية.
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