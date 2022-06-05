https://arabic.sputniknews.com/20220605/زاخاروفا-الغرب-بزعامة-واشنطن-شرع-في-قطع-العلاقات-مع-روسيا-منذ-زمن-طويل-1063145981.html
زاخاروفا: الغرب بزعامة واشنطن شرع في قطع العلاقات مع روسيا منذ زمن طويل
زاخاروفا: الغرب بزعامة واشنطن شرع في قطع العلاقات مع روسيا منذ زمن طويل
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الغرب بزعامة الولايات المتحدة اختار منذ وقت طويل طريق قطع العلاقات مع روسيا. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T22:25+0000
2022-06-05T22:25+0000
2022-06-05T22:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية
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روما – سبوتنيك. وقالت زاخاروفا على هواء قناة "لا7" الإيطالية، "التكتل الغربي بزعامة الولايات المتحدة بدأ بالهيمنة في الاتحاد الأوروبي".وشددت على أن التكتل الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة هو من رفض بناء خطوط الغاز بين روسيا وأوروبا، قائلة، "في البداية لم يعطونا إمكانية بناء خطوط غاز إلى أوروبا. من فعل ذلك؟.. الولايات المتحدة".وضربت زاخاروفا مثالا آخر على تعنت الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا وشروعه في قطع العلاقات منذ زمن بعيد قائلة، "هناك مثال آخر مشابه وهو محادثات تسهيل التأشيرة التي استمرت 20 عاما. الاتحاد الأوروبي هو الذي عطل هذه المفاوضات عمليا وسهل نظام التأشيرات لمولدوفا، دون أن يوضح لنا أي شيء".
https://arabic.sputniknews.com/20220605/الخارجية-الروسية-الدول-المحيطة-بصربيا-تغلق-مجالها-الجوي-أمام-طائرة-لافروف-1063144043.html
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ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية
زاخاروفا: الغرب بزعامة واشنطن شرع في قطع العلاقات مع روسيا منذ زمن طويل
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الغرب بزعامة الولايات المتحدة اختار منذ وقت طويل طريق قطع العلاقات مع روسيا.
روما – سبوتنيك. وقالت زاخاروفا على هواء قناة "لا7" الإيطالية، "التكتل الغربي بزعامة الولايات المتحدة
بدأ بالهيمنة في الاتحاد الأوروبي".
وأضافت، "من وجهة نظر سياسية، لا وجود للاتحاد الأوروبي بدون الولايات المتحدة. وهذا الغرب الجماعي بزعامة الولايات المتحدة بدأ منذ زمن طويل بقطع العلاقات مع روسيا".
وشددت على أن التكتل الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة هو من رفض بناء خطوط الغاز بين روسيا وأوروبا، قائلة، "في البداية لم يعطونا إمكانية بناء خطوط غاز إلى أوروبا. من فعل ذلك؟.. الولايات المتحدة".
وضربت زاخاروفا مثالا آخر على تعنت الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا وشروعه في قطع العلاقات منذ زمن بعيد قائلة، "هناك مثال آخر مشابه وهو محادثات تسهيل التأشيرة التي استمرت 20 عاما. الاتحاد الأوروبي هو الذي عطل هذه المفاوضات عمليا وسهل نظام التأشيرات لمولدوفا، دون أن يوضح لنا أي شيء".