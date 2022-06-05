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سحب كميات من البترول يسبب هزة أرضية في الكويت
سحب كميات من البترول يسبب هزة أرضية في الكويت
كشف رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، عبدالله العمري، عن أن ما حدث في الكويت، أمس السبت، ليس زلزالا بل هزة أرضية سببها سحب كميات من البترول. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T21:39+0000
2022-06-05T21:39+0000
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ونقلت صحيفة "القبس" عن العمري قوله بأن هزة أرضية ضربت الكويت بسبب سحب كميات من البترول دون تعويضها بما يكفي من المياه.وأوضح الخبير أن هذه الهزة حدثت نتيجة ارتجاجات في القشرة الأرضية، لافتا إلى أنها حالة متكررة وحدثت قبل ذلك في المكسيك، والنرويج، وولاية تكساس الأمريكية.يذكر أن زلزالا قويا، في ساعة مبكرة من فجر يوم أمس السبت، ضرب الكويت وشعر به السكان في أرجاء البلاد، وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الهزة الأرضية بلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر.وأكد أن الزلزال وقع على بعد 37 كم جنوب مدينة الكويت، و 23 كم غرب محافظة الأحمدي، وأشار المركز الأورومتوسطي إلى أن الزلزال الذي وقع على عمق 40 كيلو متر، عند دائرة عرض (29.06 شمالا) وخط طول (47.85 شرقا)، وأن سكان في أماكن مختلفة من أرجاء البلاد أبلغوا عن شعورهم بالهزة الأرضية.وقال مغردون على موقع "تويتر"، إنهم شعروا بالهزة الأرضية إذ لم تبلغ مدتها سوى 10 ثوان. فيما نشر آخرون صورا لتلفيات بسيطة قالوا إنها ناتجة عن الزلزال، فيما لم تعلن جهات رسمية عن أضرار مادية أو بشرية بعد.
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أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

سحب كميات من البترول يسبب هزة أرضية في الكويت

21:39 GMT 05.06.2022
© AP Photo / Gustavo Ferrariحرق آبار النفط خلال غزو الكويت
حرق آبار النفط خلال غزو الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Gustavo Ferrari
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كشف رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، عبدالله العمري، عن أن ما حدث في الكويت، أمس السبت، ليس زلزالا بل هزة أرضية سببها سحب كميات من البترول.
ونقلت صحيفة "القبس" عن العمري قوله بأن هزة أرضية ضربت الكويت بسبب سحب كميات من البترول دون تعويضها بما يكفي من المياه.
وأوضح الخبير أن هذه الهزة حدثت نتيجة ارتجاجات في القشرة الأرضية، لافتا إلى أنها حالة متكررة وحدثت قبل ذلك في المكسيك، والنرويج، وولاية تكساس الأمريكية.
يذكر أن زلزالا قويا، في ساعة مبكرة من فجر يوم أمس السبت، ضرب الكويت وشعر به السكان في أرجاء البلاد، وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الهزة الأرضية بلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر.
وأكد أن الزلزال وقع على بعد 37 كم جنوب مدينة الكويت، و 23 كم غرب محافظة الأحمدي، وأشار المركز الأورومتوسطي إلى أن الزلزال الذي وقع على عمق 40 كيلو متر، عند دائرة عرض (29.06 شمالا) وخط طول (47.85 شرقا)، وأن سكان في أماكن مختلفة من أرجاء البلاد أبلغوا عن شعورهم بالهزة الأرضية.
وقال مغردون على موقع "تويتر"، إنهم شعروا بالهزة الأرضية إذ لم تبلغ مدتها سوى 10 ثوان. فيما نشر آخرون صورا لتلفيات بسيطة قالوا إنها ناتجة عن الزلزال، فيما لم تعلن جهات رسمية عن أضرار مادية أو بشرية بعد.
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