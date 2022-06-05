عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220605/فرنسا-برج-إيفل-يتعرض-لضربة-برق-1063107276.html
فرنسا... برج "إيفل" يتعرض لضربة برق
فرنسا... برج "إيفل" يتعرض لضربة برق
ضرب البرق "برج إيفل" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس السبت، في ظل اضطراب جوي عرفته منطقة "إيل دو فرانس". 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T07:45+0000
2022-06-05T07:58+0000
العالم
فرانسا
برج إيفل
البرق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/1046772753_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78d102235f75a1bd528945d790add9a1.jpg
ونشر المصور الفوتوغرافي الفرنسي كوليك بارترون على "تويتر"، يوم السبت، مجموعة من الصور وثقت لحظة ضرب البرق برج "إيفل" في العاصمة باريس.وذكر المصور كوليك بارترون أن البرق ضرب البرج أكثر من 4 مرات.وأفاد االموقع الرسمي للبرج بأنها ليست المرة الأولى التي يضرب فيها البرق البرج.ووفقا للموقع، فإن هناك ما معدله خمسة تأثيرات سنويا منذ عام 1889، مؤكدا أن البرق لا يؤثر على البرج ولا يمثل أي خطر على الجمهور.يذكر أن السلطات الفرنسية وضعت نشرية جوية خاصة أدرجت بموجبها "منطقة إيل دو فرانس" بأكملها في القائمة البرتقالية، بسبب تقلبات الطقس التي يمكن أن تكون مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف عنيفة من الرياح والبرد.
فرانسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/1046772753_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ea95a83f3407ca82ef1d4f1c5bdfcd09.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, فرانسا, برج إيفل, البرق

فرنسا... برج "إيفل" يتعرض لضربة برق

07:45 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 07:58 GMT 05.06.2022)
© AP Photo / Francois Moriبرج إيفل إغلاق عام
برج إيفل إغلاق عام - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Francois Mori
تابعنا عبرTelegram
ضرب البرق "برج إيفل" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس السبت، في ظل اضطراب جوي عرفته منطقة "إيل دو فرانس".
ونشر المصور الفوتوغرافي الفرنسي كوليك بارترون على "تويتر"، يوم السبت، مجموعة من الصور وثقت لحظة ضرب البرق برج "إيفل" في العاصمة باريس.
وذكر المصور كوليك بارترون أن البرق ضرب البرج أكثر من 4 مرات.
وأفاد االموقع الرسمي للبرج بأنها ليست المرة الأولى التي يضرب فيها البرق البرج.
ووفقا للموقع، فإن هناك ما معدله خمسة تأثيرات سنويا منذ عام 1889، مؤكدا أن البرق لا يؤثر على البرج ولا يمثل أي خطر على الجمهور.
يذكر أن السلطات الفرنسية وضعت نشرية جوية خاصة أدرجت بموجبها "منطقة إيل دو فرانس" بأكملها في القائمة البرتقالية، بسبب تقلبات الطقس التي يمكن أن تكون مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف عنيفة من الرياح والبرد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала