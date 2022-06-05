https://arabic.sputniknews.com/20220605/فرنسا-برج-إيفل-يتعرض-لضربة-برق-1063107276.html
فرنسا... برج "إيفل" يتعرض لضربة برق
فرنسا... برج "إيفل" يتعرض لضربة برق
ضرب البرق "برج إيفل" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس السبت، في ظل اضطراب جوي عرفته منطقة "إيل دو فرانس". 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T07:45+0000
2022-06-05T07:45+0000
2022-06-05T07:58+0000
العالم
فرانسا
برج إيفل
البرق
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ونشر المصور الفوتوغرافي الفرنسي كوليك بارترون على "تويتر"، يوم السبت، مجموعة من الصور وثقت لحظة ضرب البرق برج "إيفل" في العاصمة باريس.وذكر المصور كوليك بارترون أن البرق ضرب البرج أكثر من 4 مرات.وأفاد االموقع الرسمي للبرج بأنها ليست المرة الأولى التي يضرب فيها البرق البرج.ووفقا للموقع، فإن هناك ما معدله خمسة تأثيرات سنويا منذ عام 1889، مؤكدا أن البرق لا يؤثر على البرج ولا يمثل أي خطر على الجمهور.يذكر أن السلطات الفرنسية وضعت نشرية جوية خاصة أدرجت بموجبها "منطقة إيل دو فرانس" بأكملها في القائمة البرتقالية، بسبب تقلبات الطقس التي يمكن أن تكون مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف عنيفة من الرياح والبرد.
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العالم, فرانسا, برج إيفل, البرق
فرنسا... برج "إيفل" يتعرض لضربة برق
07:45 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 07:58 GMT 05.06.2022) تابعنا عبر
ضرب البرق "برج إيفل" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس السبت، في ظل اضطراب جوي عرفته منطقة "إيل دو فرانس".
ونشر المصور الفوتوغرافي الفرنسي كوليك بارترون على "تويتر"، يوم السبت، مجموعة من الصور وثقت لحظة ضرب البرق برج "إيفل" في العاصمة باريس.
وذكر المصور كوليك بارترون أن البرق ضرب البرج
أكثر من 4 مرات.
وأفاد االموقع الرسمي للبرج بأنها ليست المرة الأولى التي يضرب فيها البرق البرج.
ووفقا للموقع، فإن هناك ما معدله خمسة تأثيرات سنويا منذ عام 1889، مؤكدا أن البرق لا يؤثر على البرج ولا يمثل أي خطر على الجمهور.
يذكر أن السلطات الفرنسية وضعت نشرية جوية خاصة أدرجت بموجبها "منطقة إيل دو فرانس" بأكملها في القائمة البرتقالية، بسبب تقلبات الطقس التي يمكن أن تكون مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف عنيفة من الرياح والبرد.