https://arabic.sputniknews.com/20220605/فرنسا-مصرع-شخص-وإصابة-15-آخرين-جراء-عواصف-رعدية-عنيفة-1063117946.html
فرنسا.. مصرع شخص وإصابة 15 آخرين جراء عواصف رعدية عنيفة
فرنسا.. مصرع شخص وإصابة 15 آخرين جراء عواصف رعدية عنيفة
أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في عواصف رعدية عنيفة ضربت البلاد يوم أمس، السبت. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T11:15+0000
2022-06-05T11:15+0000
2022-06-05T11:15+0000
عواصف رعدية
أخبار فرنسا
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وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن حدة العواصف ستنخفض اليوم، بحسب "فرانس برس".ولقيت امرأة ثلاثينية مصرعها بعد أن جرفتها المياه وعلقت تحت سيارة في مدينة روان الواقعة غربي باريس.وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، في تصريحات صحفية، صباح الأحد، إن العواصف خلفت كذلك "15 جريحا بينهم اثنان في حالة خطيرة" أحدهما فتاة تبلغ من العمر 13 عاما "في حالة حرجة".وأوضح الوزير أن العاصفة الشديدة اجتاحت 65 مقاطعة فرنسية السبت وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 15 ألف منزل الأحد.واشار إلى أن هذه هي "المرة الأولى منذ عشرين عاما" التي تشهد فيها هذه المساحة الواسعة من فرنسا عواصف متزامنة.واعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة إنذار برتقالي صباح الأحد في المقاطعات الـ 25 التي لا تزال معنية، وتقع بشكل رئيسي في شمال شرق فرنسا. وفي بعض المناطق تجاوزت سرعة الرياح 100 كيلومتر في الساعة.
https://arabic.sputniknews.com/20200813/عاصفة-رعدية-ضخمة-تحجب-نور-الشمسصور-1046261792.html
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عواصف رعدية, أخبار فرنسا
فرنسا.. مصرع شخص وإصابة 15 آخرين جراء عواصف رعدية عنيفة
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أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في عواصف رعدية عنيفة ضربت البلاد يوم أمس، السبت.
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن حدة العواصف ستنخفض اليوم، بحسب "فرانس برس".
ولقيت امرأة ثلاثينية مصرعها بعد أن جرفتها المياه وعلقت تحت سيارة في مدينة روان الواقعة غربي باريس.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، في تصريحات صحفية، صباح الأحد، إن العواصف خلفت كذلك "15 جريحا بينهم اثنان في حالة خطيرة" أحدهما فتاة تبلغ من العمر 13 عاما "في حالة حرجة".
وأوضح الوزير أن العاصفة الشديدة
اجتاحت 65 مقاطعة فرنسية السبت وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 15 ألف منزل الأحد.
واشار إلى أن هذه هي "المرة الأولى منذ عشرين عاما" التي تشهد فيها هذه المساحة الواسعة من فرنسا عواصف متزامنة.
واعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة إنذار برتقالي صباح الأحد في المقاطعات الـ 25 التي لا تزال معنية، وتقع بشكل رئيسي في شمال شرق فرنسا. وفي بعض المناطق تجاوزت سرعة الرياح 100 كيلومتر في الساعة.