https://arabic.sputniknews.com/20220605/مجموعات-من-المستوطنين-تقتحم-المسجد-الأقصى-في-القدس-1063104792.html
مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى في القدس
مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى في القدس
اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، تحت حراسة مشددة من القوات الإسرائيلية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T05:45+0000
2022-06-05T05:45+0000
2022-06-05T05:45+0000
أخبار فلسطين اليوم
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القدس - سبوتنيك. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، إنه "حتى الآن 5 مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحمت باحات الأقصى ويقومون بصلوات استفزازية".وتأتي الاقتحامات اليوم بدعوة من ما تسمى "منظمات الهيكل" لاقتحام المسجد الأقصى وباحاته في ذكرى احتفال اليهود بما يسمى عيد البواكير "شفوعوت" وهو عيد نزول التوراة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى في القدس
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اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، تحت حراسة مشددة من القوات الإسرائيلية.
القدس - سبوتنيك. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، إنه "حتى الآن 5 مجموعات
من المستوطنين المتطرفين اقتحمت باحات الأقصى ويقومون بصلوات استفزازية".
وانتشرت القوات الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى لتأمين دخول المستوطنين، وقامت بمحاصرة المسجد القبلي الذي يتواجد فيه عشرات المصلين، وذلك منعا لأي احتكاك أو تصد لهذه الاقتحامات.
وتأتي الاقتحامات اليوم بدعوة من ما تسمى "منظمات الهيكل" لاقتحام المسجد الأقصى وباحاته في ذكرى احتفال اليهود بما يسمى عيد البواكير "شفوعوت" وهو عيد نزول التوراة.