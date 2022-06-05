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مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى في القدس
مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى في القدس
اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، تحت حراسة مشددة من القوات الإسرائيلية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T05:45+0000
2022-06-05T05:45+0000
أخبار فلسطين اليوم
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القدس - سبوتنيك. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، إنه "حتى الآن 5 مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحمت باحات الأقصى ويقومون بصلوات استفزازية".وتأتي الاقتحامات اليوم بدعوة من ما تسمى "منظمات الهيكل" لاقتحام المسجد الأقصى وباحاته في ذكرى احتفال اليهود بما يسمى عيد البواكير "شفوعوت" وهو عيد نزول التوراة.
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أخبار فلسطين اليوم

مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى في القدس

05:45 GMT 05.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، تحت حراسة مشددة من القوات الإسرائيلية.
القدس - سبوتنيك. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، إنه "حتى الآن 5 مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحمت باحات الأقصى ويقومون بصلوات استفزازية".

وانتشرت القوات الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى لتأمين دخول المستوطنين، وقامت بمحاصرة المسجد القبلي الذي يتواجد فيه عشرات المصلين، وذلك منعا لأي احتكاك أو تصد لهذه الاقتحامات.

وتأتي الاقتحامات اليوم بدعوة من ما تسمى "منظمات الهيكل" لاقتحام المسجد الأقصى وباحاته في ذكرى احتفال اليهود بما يسمى عيد البواكير "شفوعوت" وهو عيد نزول التوراة.
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