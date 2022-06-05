https://arabic.sputniknews.com/20220605/مدينة-عربية-تسجل-أعلى-درجة-حرارة-في-تاريخها-1063110013.html
مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها
مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها
سجلت مدينة قسنطينة شرقي الجزائر، أمس السبت، أعلى درجة حرارة في تاريخها، بعدما بلغت 45 درجة مئوية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T08:58+0000
2022-06-05T08:58+0000
2022-06-05T08:58+0000
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ووفقا لديوان قياس الحرارة فإن المدينة حطمت الرقم القياسي المسجل في آخر يوم من شهر يوليو/تموز عام 2015، حيث بلغت درجة الحرارة حينها 44.7 درجة مئوية.وأرجع رئيس قسم التنبؤات بالمديرية الجهوية الشرقية لديوان الأرصاد الجوية، بسام شلي، الحالة المسجلة في السنوات الأخيرة، إلى الاختلال في الفصول وفي الدورة المناخية.هذا واقترح أحد نواب المجلس الشعبي البلدي، قيام سيارة من البلدية بدورة حول شوارع المدينة، لأجل تنبيه المواطنين بخطورة الضربات الشمسية، خاصة على الأطفال وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.
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العالم العربي, الجزائر, درجات الحرارة اليوم, رقم تاريخي
مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها
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سجلت مدينة قسنطينة شرقي الجزائر، أمس السبت، أعلى درجة حرارة في تاريخها، بعدما بلغت 45 درجة مئوية.
ووفقا لديوان قياس الحرارة فإن المدينة حطمت الرقم القياسي المسجل في آخر يوم من شهر يوليو/تموز عام 2015، حيث بلغت درجة الحرارة حينها 44.7 درجة مئوية.
وأرجع رئيس قسم التنبؤات بالمديرية الجهوية الشرقية لديوان الأرصاد الجوية، بسام شلي، الحالة المسجلة في السنوات الأخيرة، إلى الاختلال في الفصول وفي الدورة المناخية.
هذا واقترح أحد نواب المجلس الشعبي البلدي، قيام سيارة من البلدية بدورة حول شوارع المدينة، لأجل تنبيه المواطنين بخطورة الضربات الشمسية، خاصة على الأطفال وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.