https://arabic.sputniknews.com/20220605/مقتل-5-مدنيين-وإصابة-24-آخرين-إثر-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1063107737.html
مقتل 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين إثر قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
مقتل 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين إثر قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T07:52+0000
2022-06-05T07:52+0000
2022-06-05T07:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
ضربات جوية
قتلى
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وقال المكتب، في بيان عبر "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، رصدت البعثة 62 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية.. بعد أن أطلقت 641 وحدة من الذخيرة المختلفة، كما تم تسجيل استشهاد خمسة وجرح 24 مدنيا بينهم طفل".هذا وكان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية قد أعلن أمس أنه خلال 108 أيام من التصعيد الأوكراني في المنطقة قُتل 141 مدنيا، بينهم سبعة أطفال، وأصيب 676 مدنيا، بينهم 53 طفلا.ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية، للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية سكان إقليم دونباس.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, ضربات جوية, قتلى
مقتل 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين إثر قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
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أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 62 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين.
وقال المكتب، في بيان عبر "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، رصدت البعثة 62 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية.. بعد أن أطلقت 641 وحدة من الذخيرة المختلفة، كما تم تسجيل استشهاد خمسة وجرح 24 مدنيا بينهم طفل".
وأضاف البيان: "تعرض 46 مبنى سكنيا للضرر فضلا عن 14 من مرافق البنية التحتية المدنية".
هذا وكان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية قد أعلن أمس أنه خلال 108 أيام من التصعيد الأوكراني في المنطقة قُتل 141 مدنيا، بينهم سبعة أطفال، وأصيب 676 مدنيا، بينهم 53 طفلا.
ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية، للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية سكان إقليم دونباس.