عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/مقتل-5-مدنيين-وإصابة-24-آخرين-إثر-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1063107737.html
مقتل 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين إثر قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
مقتل 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين إثر قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T07:52+0000
2022-06-05T07:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
ضربات جوية
قتلى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1061184663_0:0:3303:1859_1920x0_80_0_0_6c4239b04f0022604ad91061042537bb.jpg
وقال المكتب، في بيان عبر "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، رصدت البعثة 62 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية.. بعد أن أطلقت 641 وحدة من الذخيرة المختلفة، كما تم تسجيل استشهاد خمسة وجرح 24 مدنيا بينهم طفل".هذا وكان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية قد أعلن أمس أنه خلال 108 أيام من التصعيد الأوكراني في المنطقة قُتل 141 مدنيا، بينهم سبعة أطفال، وأصيب 676 مدنيا، بينهم 53 طفلا.ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية، للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية سكان إقليم دونباس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1061184663_572:0:3303:2048_1920x0_80_0_0_955c94027a91f889476899b5a8172b68.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا, ضربات جوية, قتلى

مقتل 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين إثر قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

07:52 GMT 05.06.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس
 منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 62 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين.
وقال المكتب، في بيان عبر "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، رصدت البعثة 62 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية.. بعد أن أطلقت 641 وحدة من الذخيرة المختلفة، كما تم تسجيل استشهاد خمسة وجرح 24 مدنيا بينهم طفل".

وأضاف البيان: "تعرض 46 مبنى سكنيا للضرر فضلا عن 14 من مرافق البنية التحتية المدنية".

هذا وكان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية قد أعلن أمس أنه خلال 108 أيام من التصعيد الأوكراني في المنطقة قُتل 141 مدنيا، بينهم سبعة أطفال، وأصيب 676 مدنيا، بينهم 53 طفلا.
ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية، للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية سكان إقليم دونباس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала