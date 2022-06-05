https://arabic.sputniknews.com/20220605/ممثل-مصري-يرد-على-مروجي-شائعات-وفاته-1063145559.html
ممثل مصري يرد على مروجي شائعات وفاته
ممثل مصري يرد على مروجي شائعات وفاته
قال الممثل المصري أحمد ماهر إنه بصحة جيدة، وإن مروجي شائعات وفاته هم من "أهل الشر وشياطين الإنس". 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T21:35+0000
2022-06-05T21:35+0000
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ونفى ماهر (75 سنة) شائعة وفاته التي ترددت مؤخرا، وقال في تصريحات تلفزيونية عن مروجي شائعات وفاته: "هنعمل إيه في اللي قال عليهم سيادة الريس أهل الشر وشياطين الإنس".وأضاف: "هؤلاء موجودون في الدنيا من أجل خلق المشاكل وإصابة الناس بالتوتر، وشغل الناس على بعض، ولا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل".وشدد على أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع مثل هذه الشائعات هو تجاهلها: "ولا كإنها موجودة".
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المجتمع, مصر, أخبار مصر الآن
ممثل مصري يرد على مروجي شائعات وفاته
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قال الممثل المصري أحمد ماهر إنه بصحة جيدة، وإن مروجي شائعات وفاته هم من "أهل الشر وشياطين الإنس".
ونفى ماهر (75 سنة) شائعة وفاته التي ترددت مؤخرا، وقال في تصريحات تلفزيونية عن مروجي شائعات وفاته: "هنعمل إيه في اللي قال عليهم سيادة الريس أهل الشر وشياطين الإنس".
وأضاف: "هؤلاء موجودون في الدنيا من أجل خلق المشاكل وإصابة الناس بالتوتر، وشغل الناس على بعض، ولا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل".
وشدد على أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع مثل هذه الشائعات هو تجاهلها: "ولا كإنها موجودة".