https://arabic.sputniknews.com/20220605/وزير-المالية-السعودي-خطة-عاجلة-للتعامل-مع-تحديات-الأمن-الغذائي-1063143790.html
وزير المالية السعودي: خطة عاجلة للتعامل مع تحديات الأمن الغذائي
وزير المالية السعودي: خطة عاجلة للتعامل مع تحديات الأمن الغذائي
طالب وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بوضع خطة عاجلة للتعامل مع تحديات الأمن الغذائي. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T20:58+0000
2022-06-05T20:58+0000
2022-06-05T20:57+0000
أخبار السعودية اليوم
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وخلال مشاركة الجدعان اليوم الأحد في الاجتماعات السنوية للمجموعة، قال إن بلاده حريصة على خدمة العمل الإنساني والتنموي للدول الإسلامية، حسب صحيفة عاجل السعودية. وأكد الوزير أن التحديات التي تاوجه التنمية في دول العالم الإسلامي، تتطلب استمرار العمل على تعزيز العمل المؤسسي لدى البنك الإسلامي ومجموعته. وتابع الوزير أن السعودية أدركت التحديات ولذا أطلقت مبادرات ومشاريع الشرق الأوسط الأخضر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
وزير المالية السعودي: خطة عاجلة للتعامل مع تحديات الأمن الغذائي
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طالب وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بوضع خطة عاجلة للتعامل مع تحديات الأمن الغذائي.
وخلال مشاركة الجدعان اليوم الأحد في الاجتماعات السنوية للمجموعة، قال إن بلاده حريصة على خدمة العمل الإنساني والتنموي للدول الإسلامية، حسب صحيفة عاجل السعودية
.
وأكد الوزير أن التحديات التي تاوجه التنمية في دول العالم الإسلامي، تتطلب استمرار العمل على تعزيز العمل المؤسسي لدى البنك الإسلامي ومجموعته.
وتابع الوزير أن السعودية أدركت التحديات ولذا أطلقت مبادرات ومشاريع الشرق الأوسط الأخضر.