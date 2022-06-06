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الحكم على شقيق الرئيس الجزائري السابق بالسجن 8 سنوات
الحكم على شقيق الرئيس الجزائري السابق بالسجن 8 سنوات
قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، اليوم الاثنين، بالسجن 8 سنوات نافذة في حق شقيق والمستشار الشخصي للرئيس السابق في قضية التمويل الخفي للحملة... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T11:54+0000
2022-06-06T11:54+0000
العالم العربي
الجزائر
إدانة
شقيق الرئيس
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وألزمت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي سعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته 3 ملايين دينار جزائري.كما أدانت المحكمة رجل الأعمال علي حداد في القضية نفسها بـ 4 سنوات حبساً نافذة بتهم "تبييض الأموال واستغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات"، فيما تمّت تبرئته من تهمة التمويل الخفي للرئاسيات المذكورة لصالح المترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.وفي 31 مايو/أيار 2022، أسدل الستار على محاكمة المتهمين في ملف "قناة الاستمرارية" في حدود الساعة الثامنة مساء، بمنح المتهمين الكلمة الأخيرة، أين طالبا بالإنصاف ورد الاعتبار أمام الشعب الجزائري، قبل أن يعلن رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 6 يونيو/حزيران الجاري، فيما اعتبر المحامون أن ملف الحال فارغ ويهدف بالإيقاع بموكليهما.
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العالم العربي, الجزائر, إدانة, شقيق الرئيس

الحكم على شقيق الرئيس الجزائري السابق بالسجن 8 سنوات

11:54 GMT 06.06.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالجزائر العاصمة، 29 يونيو/ حزيران 2020
الجزائر العاصمة، 29 يونيو/ حزيران 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
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قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، اليوم الاثنين، بالسجن 8 سنوات نافذة في حق شقيق والمستشار الشخصي للرئيس السابق في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل/نيسان 2019 الملغاة.
وألزمت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي سعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته 3 ملايين دينار جزائري.
كما أدانت المحكمة رجل الأعمال علي حداد في القضية نفسها بـ 4 سنوات حبساً نافذة بتهم "تبييض الأموال واستغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات"، فيما تمّت تبرئته من تهمة التمويل الخفي للرئاسيات المذكورة لصالح المترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي 31 مايو/أيار 2022، أسدل الستار على محاكمة المتهمين في ملف "قناة الاستمرارية" في حدود الساعة الثامنة مساء، بمنح المتهمين الكلمة الأخيرة، أين طالبا بالإنصاف ورد الاعتبار أمام الشعب الجزائري، قبل أن يعلن رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 6 يونيو/حزيران الجاري، فيما اعتبر المحامون أن ملف الحال فارغ ويهدف بالإيقاع بموكليهما.
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