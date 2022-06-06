https://arabic.sputniknews.com/20220606/الخارجية-الروسية-تعلن-توسيع-قائمة-الحظر-بحق-مواطني-الولايات-المتحدة-الممنوعين-من-الدخول-إلى-روسيا-1063190582.html
الخارجية الروسية تعلن توسيع قائمة الحظر بحق مواطني الولايات المتحدة الممنوعين من الدخول إلى روسيا
الخارجية الروسية تعلن توسيع قائمة الحظر بحق مواطني الولايات المتحدة الممنوعين من الدخول إلى روسيا
الخارجية الروسية: إدراج وزيري الخزانة والطاقة الأمريكيين في القائمة الروسية للعقوبات الشخصية 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T17:29+0000
2022-06-06T17:29+0000
2022-06-06T17:31+0000
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية تعلن توسيع قائمة الحظر بحق مواطني الولايات المتحدة الممنوعين من الدخول إلى روسيا
17:29 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 17:31 GMT 06.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
الخارجية الروسية: إدراج وزيري الخزانة والطاقة الأمريكيين في القائمة الروسية للعقوبات الشخصية