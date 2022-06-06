عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220606/الخارجية-الروسية-تعلن-توسيع-قائمة-الحظر-بحق-مواطني-الولايات-المتحدة-الممنوعين-من-الدخول-إلى-روسيا-1063190582.html
الخارجية الروسية تعلن توسيع قائمة الحظر بحق مواطني الولايات المتحدة الممنوعين من الدخول إلى روسيا
الخارجية الروسية تعلن توسيع قائمة الحظر بحق مواطني الولايات المتحدة الممنوعين من الدخول إلى روسيا
الخارجية الروسية: إدراج وزيري الخزانة والطاقة الأمريكيين في القائمة الروسية للعقوبات الشخصية 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T17:29+0000
2022-06-06T17:31+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

الخارجية الروسية تعلن توسيع قائمة الحظر بحق مواطني الولايات المتحدة الممنوعين من الدخول إلى روسيا

17:29 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 17:31 GMT 06.06.2022)
تابعنا عبرTelegram
يتبع
الخارجية الروسية: إدراج وزيري الخزانة والطاقة الأمريكيين في القائمة الروسية للعقوبات الشخصية
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала