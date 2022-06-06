https://arabic.sputniknews.com/20220606/الدفاع-الروسية-إجلاء-أكثر-من-165-ألف-شخص-من-المناطق-الخطرة-في-أوكرانيا-ودونباس-خلال-يوم-واحد-1063192351.html
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 16,5 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس خلال يوم واحد
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 16,5 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس خلال يوم واحد
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الإثنين، إجلاء أكثر من 16,5 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T19:18+0000
2022-06-06T19:18+0000
2022-06-06T19:21+0000
روسيا
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وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "رغم الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، وبدون مشاركة من السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 16 ألفا و533 شخصاً من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونباس وأوكرانيا، خلال اليوم الماضي، من بينهم 2166 طفلاً، و بذلك، يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية أكثر من 1.6 مليون شخص، من بينهم أكثر من 273 ألف طفل".وأضاف ميزينتسيف: "عبرت الحدود الروسية 245939 وحدة من مركبات النقل الشخصية، بما في ذلك 3485 مركبة، خلال اليوم الماضي".ونوه ميزينتسيف إلى أن أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت يواصل العمل في مناطق مختلفة بروسيا.
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روسيا, العالم
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 16,5 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس خلال يوم واحد
19:18 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 19:21 GMT 06.06.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الإثنين، إجلاء أكثر من 16,5 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "رغم الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، وبدون مشاركة من السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 16 ألفا و533 شخصاً من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونباس وأوكرانيا، خلال اليوم الماضي، من بينهم 2166 طفلاً، و بذلك، يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية أكثر من 1.6 مليون شخص، من بينهم أكثر من 273 ألف طفل".
وأضاف ميزينتسيف: "عبرت الحدود الروسية 245939 وحدة من مركبات النقل الشخصية، بما في ذلك 3485 مركبة، خلال اليوم الماضي".
ونوه ميزينتسيف إلى أن أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت يواصل العمل في مناطق مختلفة بروسيا.