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الدفاع الروسية: القوميون المتطرفون فجروا جسرا لمنع انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة تم تحريرها
https://arabic.sputniknews.com/20220606/الدفاع-الروسية-القوات-المسلحة-تستكمل-تحرير-مدينة-سفياتوغورسك-في-جمهورية-دونيتسك--1063182829.html
الدفاع الروسية: القوميون المتطرفون فجروا جسرا لمنع انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة تم تحريرها
الدفاع الروسية: القوميون المتطرفون فجروا جسرا لمنع انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة تم تحريرها
صرحت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة استكملت تحرير مدينة سفياتوغورسك والمناطق المحيطة بها في جمهورية دونيتسك، مشيرة إلى أن القوميين المتطرفين نسفوا جسرا... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T14:39+0000
2022-06-06T15:10+0000
روسيا
رصد عسكري
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أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها بالتالي: "القوات الروسية تكمل تحرير سفياتوغورسك في دونيتسك والمنطقة المحيطة بها. وقالت الوزارة في الوقت نفسه ، من أجل منع انسحاب القوات الأوكرانية ، قامت التشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة بتفجير الجسر عبر نهر سيفيرسكي دونيتس، حتى سبح 80 شخصًا عبر النهر، ولم يطلق الجيش الروسي النار عليهم".تابع البيان: "إننا نعتبر رفض العسكريين الأوكرانيين الدفاع عن نظام كييف غير المجدي الذي يقوده القوميون هو الشيء الصحيح الوحيد الذي يجب فعله وليس الجبن. وبالتالي ، فقد أنقذوا حياتهم جميعًا. وندعو جميع الجنود وأفراد وحدات الدفاع الإقليمية في على أوكرانيا أن تحذو حذوها".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية المدنيين الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.
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روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: القوميون المتطرفون فجروا جسرا لمنع انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة تم تحريرها

14:39 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 15:10 GMT 06.06.2022)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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صرحت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة استكملت تحرير مدينة سفياتوغورسك والمناطق المحيطة بها في جمهورية دونيتسك، مشيرة إلى أن القوميين المتطرفين نسفوا جسرا من أجل منع انسحاب القوات الأوكرانية من المدينة.
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها بالتالي: "القوات الروسية تكمل تحرير سفياتوغورسك في دونيتسك والمنطقة المحيطة بها. وقالت الوزارة في الوقت نفسه ، من أجل منع انسحاب القوات الأوكرانية ، قامت التشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة بتفجير الجسر عبر نهر سيفيرسكي دونيتس، حتى سبح 80 شخصًا عبر النهر، ولم يطلق الجيش الروسي النار عليهم".
تابع البيان: "إننا نعتبر رفض العسكريين الأوكرانيين الدفاع عن نظام كييف غير المجدي الذي يقوده القوميون هو الشيء الصحيح الوحيد الذي يجب فعله وليس الجبن. وبالتالي ، فقد أنقذوا حياتهم جميعًا. وندعو جميع الجنود وأفراد وحدات الدفاع الإقليمية في على أوكرانيا أن تحذو حذوها".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية المدنيين الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.
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Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:45 GMT
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