لافروف: من يريد إخراج الحبوب من الموانئ يجب عليه أن يطلب من زيلينسكي ذلك لفك الألغام التي وضعها

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في موسكو عبر تقنية الفيديو حول القضايا الحالية على جدول الأعمال الدولي.— sputnik_ar (@sputnik_ar) June 6, 2022
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يتبع
يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤتمرا صحفيا عبر تقنية الفيديو للحديث عن عدد من القضايا على الساحة الدولية.
10:57 GMT 06.06.2022
لافروف: الغرب يتخلى عن مبادئه ولا يعترف بسيادة شركائه في الحرية والاختيار
10:55 GMT 06.06.2022
لافروف: أوكرانيا ترفض إجراء مفاوضات تنفيذا لرغبة الغرب
10:53 GMT 06.06.2022
لافروف: هناك محاولات لاتهام روسيا برفض خروج سفن الحبوب من موانئ أوكرانيا
10:52 GMT 06.06.2022
لافروف: كل من يريد بشكل جاد إخراج الحبوب من الموانئ يجب عليه أن يطلب من زيلينسكي ذلك لفك الألغام التي وضعها
10:51 GMT 06.06.2022
لافروف: نقوم منذ أكثر من شهر بفتح ممرات إنسانية في بحر آزوف والبحر الأسود لإخراج السفن التي تم وضعها كرهينة، ونعمل على فك الألغام البحرية والتعاون مع الجانب التركي في ذلك.
10:47 GMT 06.06.2022
لافروف: أوروبا وقفت صامتة أمام منع اللغة الروسية في أوكرانيا وقصف مواطني دونباس
10:46 GMT 06.06.2022
لافروف: 8 سنوات تم فيها قصف المواطنين في دونباس وممارسة أعمال نازية متطرفة ضدهم
10:45 GMT 06.06.2022
لافروف: آمل في المفاوضات في تركيا أن نكون قادرين على العمل في آليات مفصلة لتأمين تصدير الحبوب الأوكرانية
10:39 GMT 06.06.2022
لافروف: انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو من الناحية السياسية لن يحسن الأوضاع
10:38 GMT 06.06.2022
لافروف: لا خطط لدينا للحديث مع دول الناتو أو زيارتها في الأيام المقبلة
10:34 GMT 06.06.2022
لافروف: نحن نرى إلى أي مدى أصبح الغرب بربريا، وهذا ما يؤكد موقفنا الصحيح من بدء العملية العسكرية الخاصة، واليوم عندما يصرحون أن بلغراد تشكل تهديدا للأمن القومي سيقومون بقصفها لاحقا، وقبل عدة سنوات الولايات المتحدة قالت أن العراق التي تبعد عنها آلاف الكيلومترات تشكل لها تهديدا وقامت بقصفها.
وقلنا أن المواطنين الأوكرانيين يتعرضون للتمييز من خلال منع اللغة الروسية واتباع سياسة نازية متطرفة في قصف السكان في دونباس.
10:30 GMT 06.06.2022
لافروف: لم نسمع حتى الآن أي تفسير من الدول التي رفضت تحليق طائرات الوفد الروسي
10:28 GMT 06.06.2022
لافروف: سنكون على قدر الاحترام والثقة لدى الجنود السوفيت والصرب الذين دافعوا عن الحرية والحقيقة في الحرب العالمية الثانية
10:27 GMT 06.06.2022
لافروف: لن نقوم باتخاذ أي إجراءات قد تؤدي لتعقيد العلاقات بين الشعوب، وهذا ما يحدث لدى شركائنا في الدول الغربية الذين أصبحوا يعانون من مشاكل داخلية
10:25 GMT 06.06.2022
لافروف: نقيّم عاليا موقف صربيا
10:20 GMT 06.06.2022
لافروف: دعونا وزير خارجية صربيا لزيارة موسكو في أقرب وقت
10:17 GMT 06.06.2022
لافروف: إذا اعتبرت الدول الغربية زيارتي إلى صربيا تمثل تقريبا تهديدا على مستوى عالمي، فهذا يعني أن وضعهم سيء.