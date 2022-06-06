لافروف: من يريد إخراج الحبوب من الموانئ يجب عليه أن يطلب من زيلينسكي ذلك لفك الألغام التي وضعها

لافروف: نحن نرى إلى أي مدى أصبح الغرب بربريا، وهذا ما يؤكد موقفنا الصحيح من بدء العملية العسكرية الخاصة، واليوم عندما يصرحون أن بلغراد تشكل تهديدا للأمن القومي سيقومون بقصفها لاحقا، وقبل عدة سنوات الولايات المتحدة قالت أن العراق التي تبعد عنها آلاف الكيلومترات تشكل لها تهديدا وقامت بقصفها.

وقلنا أن المواطنين الأوكرانيين يتعرضون للتمييز من خلال منع اللغة الروسية واتباع سياسة نازية متطرفة في قصف السكان في دونباس.