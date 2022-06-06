https://arabic.sputniknews.com/20220606/ملك-الأردن-يضحك-بسبب-شرب-مسؤول-كأس-سماد-مذاب-بالمياه-فيديو-1063179337.html
ملك الأردن يضحك بسبب شرب مسؤول كأس سماد مذاب بالمياه... فيديو
ملك الأردن يضحك بسبب شرب مسؤول كأس سماد مذاب بالمياه... فيديو
ضحك العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من تصرف رئيس هيئة المديرين في شركة "المناصير"، زياد المناصير، خلال فعاليات إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T13:39+0000
2022-06-06T13:39+0000
2022-06-06T13:42+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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وأفادت وكالة أنباء "عمون" بأن المناصير شرب كأس سماد مذاب في المياه أمام الحضور ليؤكد أن المنتج طبيعي 100% ويحتوي على معادن، ما أثار ضحك الملك.في السياق ذاته، عرض المناصير منتجا آخر يوفر 85% من المياه في الزراعة، وسط اهتمام ومتابعة كبيرين من قبل الملك، وأوضح المسؤول أن "كيلوغراما واحدا من السماد يكفي لهكتار كامل".وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت، اليوم الاثنين، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي برعاية ملك البلاد عبدالله الثاني.ونقلت صحيفة "السوسنة" الأردنية عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، أن "رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، تمثل أعلى درجات الالتزام السياسي الوطني بتحديث الدولة الأردنية والانتقال نحو مستقبل أفضل".وأوضح الشبول أن الأردن يدخل المئوية الثانية بثلاثة مسارات متلازمة، أولها التحديث السياسي الذي أنجز من خلال إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، إضافة إلى التغيير في شكل السلطة التشريعية خلال الدورات الانتخابية المقبلة بحيث يصبح ثلثا أعضاء مجلس النواب حزبيين.
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار الأردن
ملك الأردن يضحك بسبب شرب مسؤول كأس سماد مذاب بالمياه... فيديو
13:39 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 13:42 GMT 06.06.2022) تابعنا عبر
ضحك العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من تصرف رئيس هيئة المديرين في شركة "المناصير"، زياد المناصير، خلال فعاليات إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي.
وأفادت وكالة أنباء "عمون" بأن المناصير شرب كأس سماد مذاب في المياه أمام الحضور ليؤكد أن المنتج طبيعي 100% ويحتوي على معادن، ما أثار ضحك الملك.
في السياق ذاته، عرض المناصير منتجا آخر يوفر 85% من المياه في الزراعة، وسط اهتمام ومتابعة كبيرين من قبل الملك، وأوضح المسؤول أن "كيلوغراما واحدا من السماد يكفي لهكتار كامل".
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت، اليوم الاثنين، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي برعاية ملك البلاد عبدالله الثاني.
ونقلت صحيفة "السوسنة" الأردنية
عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، أن "رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، تمثل أعلى درجات الالتزام السياسي الوطني بتحديث الدولة الأردنية والانتقال نحو مستقبل أفضل".
وأوضح الشبول أن الأردن يدخل المئوية الثانية بثلاثة مسارات متلازمة، أولها التحديث السياسي الذي أنجز من خلال إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، إضافة إلى التغيير في شكل السلطة التشريعية خلال الدورات الانتخابية المقبلة بحيث يصبح ثلثا أعضاء مجلس النواب حزبيين.