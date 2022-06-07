عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220607/الأمم-المتحدة-تعلق-على-أزمة-لبنان-وإسرائيل-البحرية-1063211023.html
الأمم المتحدة تعلق على أزمة لبنان وإسرائيل البحرية
الأمم المتحدة تعلق على أزمة لبنان وإسرائيل البحرية
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تدعم المفاوضات البحرية الجارية بين لبنان وإسرائيل. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T09:30+0000
2022-06-07T09:30+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103748/41/1037484125_0:277:3024:1978_1920x0_80_0_0_92326ee1ab05aea49601fbc55869f073.jpg
وتابع دوجاريك أن الأمم المتحدة تشجع إسرائيل ولبنان على المضي قدما وحل خلافاتهما، حسب موقع لبنان 24.وقال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، أمس الاثنين، إن "لبنان لا يريد الحرب مع إسرائيل"، مؤكدا بدء التواصل مع الوسيط الأمريكي بشأن ترسيم الحدود آموس هوكشتاين.وأوضح بو حبيب، عقب لقائه fرئيس البرلمان نبيه بري، أن "وصول السفينة اليونانية إلى حقل كاريش يمثل تحديا قويا، لأن الحدود البحرية لم ترسّم بعد، ومن غير المعروف ما إذا ما كانت السفينة تعمل في الجانب اللبناني أو في الطرف الآخر".
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103748/41/1037484125_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_e6d039a3c2197135d24ffb62fa60b2ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان

الأمم المتحدة تعلق على أزمة لبنان وإسرائيل البحرية

09:30 GMT 07.06.2022
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova / الذهاب إلى بنك الصورجبيل علم لبنان
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تدعم المفاوضات البحرية الجارية بين لبنان وإسرائيل.
وتابع دوجاريك أن الأمم المتحدة تشجع إسرائيل ولبنان على المضي قدما وحل خلافاتهما، حسب موقع لبنان 24.
وقال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، أمس الاثنين، إن "لبنان لا يريد الحرب مع إسرائيل"، مؤكدا بدء التواصل مع الوسيط الأمريكي بشأن ترسيم الحدود آموس هوكشتاين.
وأوضح بو حبيب، عقب لقائه fرئيس البرلمان نبيه بري، أن "وصول السفينة اليونانية إلى حقل كاريش يمثل تحديا قويا، لأن الحدود البحرية لم ترسّم بعد، ومن غير المعروف ما إذا ما كانت السفينة تعمل في الجانب اللبناني أو في الطرف الآخر".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала