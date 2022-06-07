https://arabic.sputniknews.com/20220607/الأمم-المتحدة-تعلق-على-أزمة-لبنان-وإسرائيل-البحرية-1063211023.html
الأمم المتحدة تعلق على أزمة لبنان وإسرائيل البحرية
الأمم المتحدة تعلق على أزمة لبنان وإسرائيل البحرية
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تدعم المفاوضات البحرية الجارية بين لبنان وإسرائيل. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T09:30+0000
2022-06-07T09:30+0000
2022-06-07T09:30+0000
أخبار لبنان
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وتابع دوجاريك أن الأمم المتحدة تشجع إسرائيل ولبنان على المضي قدما وحل خلافاتهما، حسب موقع لبنان 24.وقال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، أمس الاثنين، إن "لبنان لا يريد الحرب مع إسرائيل"، مؤكدا بدء التواصل مع الوسيط الأمريكي بشأن ترسيم الحدود آموس هوكشتاين.وأوضح بو حبيب، عقب لقائه fرئيس البرلمان نبيه بري، أن "وصول السفينة اليونانية إلى حقل كاريش يمثل تحديا قويا، لأن الحدود البحرية لم ترسّم بعد، ومن غير المعروف ما إذا ما كانت السفينة تعمل في الجانب اللبناني أو في الطرف الآخر".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
الأمم المتحدة تعلق على أزمة لبنان وإسرائيل البحرية
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أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تدعم المفاوضات البحرية الجارية بين لبنان وإسرائيل.
وتابع دوجاريك أن الأمم المتحدة تشجع إسرائيل ولبنان على المضي قدما وحل خلافاتهما، حسب موقع لبنان 24
.
وقال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، أمس الاثنين، إن "لبنان لا يريد الحرب مع إسرائيل
"، مؤكدا بدء التواصل مع الوسيط الأمريكي بشأن ترسيم الحدود آموس هوكشتاين.
وأوضح بو حبيب، عقب لقائه fرئيس البرلمان نبيه بري، أن "وصول السفينة اليونانية إلى حقل كاريش يمثل تحديا قويا، لأن الحدود البحرية لم ترسّم بعد، ومن غير المعروف ما إذا ما كانت السفينة تعمل في الجانب اللبناني أو في الطرف الآخر".