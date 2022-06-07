https://arabic.sputniknews.com/20220607/الجيش-الوطني-الليبي-يرسل-تعزيزات-عسكرية-لتأمين-الجنوب-الليبي-1063247117.html
الجيش الوطني الليبي يرسل تعزيزات عسكرية لتأمين الجنوب الليبي
الجيش الوطني الليبي يرسل تعزيزات عسكرية لتأمين الجنوب الليبي
أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عن إرسال وحدات عسكرية لتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية من الإرهاب والهجرة غير الشرعية... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T22:33+0000
2022-06-07T22:33+0000
2022-06-07T22:33+0000
أخبار ليبيا اليوم
خليفة حفتر
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بنغازي – سبوتنيك. وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية اللواء خالد المحجوب في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر يتواصل وصول وحدات من القيادة العامة لدعم غرفة عمليات الجنوب".وأكد على أن "غرفة عمليات الجنوب تقوم بتنفيذ المهام المكلفة بها في تأمين المنطقة الجنوبية ومحاربة الإرهاب والجريمة والهجرة غير الشرعية وحماية الحدود الليبية في المنطقة الجنوبية".وأشار المحجوب إلى:وتتنقل عناصر التنظيم الإرهابي في مناطق عدة بجنوب ليبيا منذ هزيمتهم في سرت، حيث تستغل العناصر طول الحدود مع دول الجوار الليبي للدخول والخروج والحصول على إمدادات، حسب العديد من سكان الجنوب.ونشر التنظيم الإرهابي مؤخرا صورا لمقاتليه في منطقة صحراوية بالجنوب الليبي أثناء تجهيز أصناف مختلفة من الطعام وخلال تناول الإفطار، وأداء الصلاة.ومنذ طرد تنظيم "داعش" من مدينة سرت نهاية عام 2016، يتحرك مقاتلوه في بعض المواقع الصحراوية جنوب ليبيا التي يصعب مراقبتها أو مطاردتهم فيها، ونفذ التنظيم بين الحين والآخر هجمات إرهابية استهدفت خاصة معسكرات تابعة للجيش الليبي.فيما استهدفت قوات الجيش الليبي بعض التجمعات للتنظيم في صحراء الجنوب الليبي، وأكدت القبض على عدد من عناصره على فترات متفاوتة.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/داعش-ليبيا-الإرهابي-يحضر-لاستهداف-المنشآت-النفطية-وبرلمانيون-يوضحون-علاقة-واشنطن-بالظهور-الجديد-1061766633.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار ليبيا اليوم, خليفة حفتر
الجيش الوطني الليبي يرسل تعزيزات عسكرية لتأمين الجنوب الليبي
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أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عن إرسال وحدات عسكرية لتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية من الإرهاب والهجرة غير الشرعية وذلك دعماً لغرفة عمليات الجنوب الليبي المكلفة بتأمين مناطق الجنوب.
بنغازي – سبوتنيك
. وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية اللواء خالد المحجوب في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر يتواصل وصول وحدات من القيادة العامة لدعم غرفة عمليات الجنوب".
وأكد على أن "غرفة عمليات الجنوب تقوم بتنفيذ المهام المكلفة بها في تأمين المنطقة الجنوبية ومحاربة الإرهاب والجريمة والهجرة غير الشرعية وحماية الحدود الليبية في المنطقة الجنوبية".
"استمرار تنفيذ الخطة الأمنية المرسومة لغرفة عمليات المنطقة الجنوبية".
وتتنقل عناصر التنظيم الإرهابي في مناطق عدة
بجنوب ليبيا منذ هزيمتهم في سرت، حيث تستغل العناصر طول الحدود مع دول الجوار الليبي للدخول والخروج والحصول على إمدادات، حسب العديد من سكان الجنوب.
ونشر التنظيم الإرهابي مؤخرا صورا لمقاتليه في منطقة صحراوية بالجنوب الليبي أثناء تجهيز أصناف مختلفة من الطعام وخلال تناول الإفطار، وأداء الصلاة.
ومنذ طرد تنظيم "داعش" من مدينة سرت نهاية عام 2016، يتحرك مقاتلوه في بعض المواقع الصحراوية جنوب ليبيا التي يصعب مراقبتها أو مطاردتهم فيها، ونفذ التنظيم بين الحين والآخر هجمات إرهابية استهدفت خاصة معسكرات تابعة للجيش الليبي.
فيما استهدفت قوات الجيش الليبي بعض التجمعات للتنظيم في صحراء الجنوب الليبي، وأكدت القبض على عدد من عناصره على فترات متفاوتة.