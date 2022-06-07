https://arabic.sputniknews.com/20220607/الدبيبة-نخطط-لفتح-خط-بحري-يربط-الموانئ-الجزائرية-والليبية-1063198840.html
الدبيبة: نخطط لفتح خط بحري يربط الموانئ الجزائرية والليبية
الدبيبة: نخطط لفتح خط بحري يربط الموانئ الجزائرية والليبية
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن بلاده تعتزم فتح خط بحري يربط بين ليبيا والجزائر. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T06:25+0000
2022-06-07T06:25+0000
2022-06-07T06:25+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
النقل البحري
الجزائر
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وتعهد الدبيبة في كلمة له خلال افتتاح معرض صنع في الجزائر، المُقام في المدينة الرياضية في العاصمة الليبية طرابلس، باتخاذ إجراءات خاصة تعزز جهود التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجزائر، تتعلق بالتعريفة الجمركية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.ودعا الدبيبة في المناسبة جميع الشركات الليبية ورجال الأعمال للتوجه نحو السوق الجزائرية وبحث فرص الاستثمار، مشيرا إلى أن "الشراكة الاقتصادية بين ليبيا والجزائر ستدعم اقتصاد الدول الأفريقية المجاورة، وأن تنظيم مناطق حرة بين البلدين سيجعلها مصادر خير ونماء لصالح الشعبين". وأضاف:وختم الدبيبة أن "غرفتي الصناعة والتجارة في البلدين مستمرتان في جهودهما لخلق شراكة قوية بين القطاعين الخاصين في الجزائر وليبيا، رغم الظروف التي تمر بها ليبيا، التي عطلت هذا المشروع منذ أكثر من عام ونصف العام".
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, النقل البحري, الجزائر
الدبيبة: نخطط لفتح خط بحري يربط الموانئ الجزائرية والليبية
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن بلاده تعتزم فتح خط بحري يربط بين ليبيا والجزائر.
وتعهد الدبيبة في كلمة له خلال افتتاح معرض صنع في الجزائر، المُقام في المدينة الرياضية في العاصمة الليبية طرابلس، باتخاذ إجراءات خاصة تعزز جهود التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجزائر، تتعلق بالتعريفة الجمركية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
ودعا الدبيبة في المناسبة
جميع الشركات الليبية ورجال الأعمال للتوجه نحو السوق الجزائرية وبحث فرص الاستثمار، مشيرا إلى أن "الشراكة الاقتصادية بين ليبيا والجزائر ستدعم اقتصاد الدول الأفريقية المجاورة، وأن تنظيم مناطق حرة بين البلدين سيجعلها مصادر خير ونماء لصالح الشعبين". وأضاف:
نفكر في إطلاق خط موانئ بحري يربط الموانئ الليبية والجزائرية، مشيدا في الوقت نفسه بكون الخطوط الجوية الليبية هي الناقل الرسمي لفاعلية المنتجات الجزائرية في طرابلس.
وختم الدبيبة أن "غرفتي الصناعة والتجارة في البلدين مستمرتان في جهودهما لخلق شراكة قوية بين القطاعين الخاصين في الجزائر وليبيا، رغم الظروف التي تمر بها ليبيا، التي عطلت هذا المشروع منذ أكثر من عام ونصف العام".