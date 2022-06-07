https://arabic.sputniknews.com/20220607/دولة-عربية-تعتزم-حذف-مادة-الإسلام-دين-الدولة-من-دستورها-الجديد-1063211366.html
دولة عربية تعتزم حذف مادة "الإسلام دين الدولة" من دستورها الجديد
دولة عربية تعتزم حذف مادة "الإسلام دين الدولة" من دستورها الجديد
صرح رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور الجديد في تونس، الصادق بلعيد، أن مسودة الدستور الجديدة، "لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة''. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T09:47+0000
2022-06-07T09:47+0000
2022-06-07T09:47+0000
أخبار تونس اليوم
الدستور
تعديل
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وقال بلعيد في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "إلغاء الفصل الأول من الدستور الذي يتحدث عن الإسلام كدين للدولة، يهدف للتصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة".وأضاف أن وختم: "لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، ونحن لن نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا".وتابع: "النهضة وأحزاب أخرى تخدم الكثير من القوى أو الدول أو الدويلات الأجنبية التي تمتلك أموالا كثيرة وتريد إنفاقها كما يحلو لها، وتوظفها للتدخل في شؤون الدول… هذه خيانة".وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان -الذي قرر حلّه في نهاية المطاف- وإقالة الحكومة وتعيين أخرى، وإصدار تشريعات عبر مراسيم رئاسية.
أخبار تونس اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, الدستور, تعديل
دولة عربية تعتزم حذف مادة "الإسلام دين الدولة" من دستورها الجديد
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صرح رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور الجديد في تونس، الصادق بلعيد، أن مسودة الدستور الجديدة، "لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة''.
وقال بلعيد في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "إلغاء الفصل الأول من الدستور الذي يتحدث عن الإسلام كدين للدولة، يهدف للتصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة".
"80 في المائة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول، وهناك إمكانية لمحوه".
وختم: "لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، ونحن لن نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا".
وتابع: "النهضة وأحزاب أخرى تخدم الكثير من القوى أو الدول أو الدويلات الأجنبية التي تمتلك أموالا كثيرة وتريد إنفاقها كما يحلو لها، وتوظفها للتدخل في شؤون الدول… هذه خيانة".
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان -الذي قرر حلّه في نهاية المطاف- وإقالة الحكومة وتعيين أخرى، وإصدار تشريعات عبر مراسيم رئاسية.