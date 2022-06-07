عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220607/سلطات-خيرسون-وقوع-انفجار-داخل-مقهى-قد-يكون-نتيجة-عبوة-ناسفة-1063216593.html
سلطات خيرسون: وقوع انفجار داخل مقهى قد يكون نتيجة عبوة ناسفة
سلطات خيرسون: وقوع انفجار داخل مقهى قد يكون نتيجة عبوة ناسفة
أعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، حدوث انفجار داخل مقهى في خيرسون قد يكون نتيجة عبوة ناسفة، ولم يتم تحديد المعلومات. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T11:59+0000
2022-06-07T11:59+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062575593_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_771cbe82833e11adc7fc08e3b381ccc9.jpg
وقال ستريموسوف للصحفيين: "نوضح كيف حدث هذا الانفجار. لعله زرع (عبوة ناسفة) ، ربما يكون إنذارا بشيء. لا نعلم بعد. وقع الانفجار بالقرب من الحي الحكومي"، مؤكدا عدم سقوط ضحايا.وبحسب قوله، فإن المقهى الذي وقع فيه الانفجار يحظى بشعبية كبيرة بين النخبة المحلية.وفي وقت سابق، قال شهود عيان لـ"سبوتنيك"، إن "انفجارا وقع في مقهى ليس بعيدا عن مبنى إدارة خيرسون، وقد تحطمت الأبواب والنوافذ".وفي وقت لاحق، أفادت الإدارة الإقليمية أنه عقب الانفجار الذي وقع في مطعم خيرسون "نوستالجي" أصيب شخص واحد، وكان قد تلقى بالفعل المساعدة اللازمة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062575593_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_16580cae5d736b404a25be456a833fd4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

سلطات خيرسون: وقوع انفجار داخل مقهى قد يكون نتيجة عبوة ناسفة

11:59 GMT 07.06.2022
© AP Photoكبار السن من السكان المحليين يتحدثون إلى مجموعة من الجنود الروس في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022.
كبار السن من السكان المحليين يتحدثون إلى مجموعة من الجنود الروس في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
أعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، حدوث انفجار داخل مقهى في خيرسون قد يكون نتيجة عبوة ناسفة، ولم يتم تحديد المعلومات.
وقال ستريموسوف للصحفيين: "نوضح كيف حدث هذا الانفجار. لعله زرع (عبوة ناسفة) ، ربما يكون إنذارا بشيء. لا نعلم بعد. وقع الانفجار بالقرب من الحي الحكومي"، مؤكدا عدم سقوط ضحايا.
وبحسب قوله، فإن المقهى الذي وقع فيه الانفجار يحظى بشعبية كبيرة بين النخبة المحلية.
وفي وقت سابق، قال شهود عيان لـ"سبوتنيك"، إن "انفجارا وقع في مقهى ليس بعيدا عن مبنى إدارة خيرسون، وقد تحطمت الأبواب والنوافذ".
وفي وقت لاحق، أفادت الإدارة الإقليمية أنه عقب الانفجار الذي وقع في مطعم خيرسون "نوستالجي" أصيب شخص واحد، وكان قد تلقى بالفعل المساعدة اللازمة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала