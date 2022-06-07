https://arabic.sputniknews.com/20220607/سلطات-خيرسون-وقوع-انفجار-داخل-مقهى-قد-يكون-نتيجة-عبوة-ناسفة-1063216593.html
سلطات خيرسون: وقوع انفجار داخل مقهى قد يكون نتيجة عبوة ناسفة
سلطات خيرسون: وقوع انفجار داخل مقهى قد يكون نتيجة عبوة ناسفة
أعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، حدوث انفجار داخل مقهى في خيرسون قد يكون نتيجة عبوة ناسفة، ولم يتم تحديد المعلومات. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T11:59+0000
2022-06-07T11:59+0000
2022-06-07T11:59+0000
روسيا
العالم
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وقال ستريموسوف للصحفيين: "نوضح كيف حدث هذا الانفجار. لعله زرع (عبوة ناسفة) ، ربما يكون إنذارا بشيء. لا نعلم بعد. وقع الانفجار بالقرب من الحي الحكومي"، مؤكدا عدم سقوط ضحايا.وبحسب قوله، فإن المقهى الذي وقع فيه الانفجار يحظى بشعبية كبيرة بين النخبة المحلية.وفي وقت سابق، قال شهود عيان لـ"سبوتنيك"، إن "انفجارا وقع في مقهى ليس بعيدا عن مبنى إدارة خيرسون، وقد تحطمت الأبواب والنوافذ".وفي وقت لاحق، أفادت الإدارة الإقليمية أنه عقب الانفجار الذي وقع في مطعم خيرسون "نوستالجي" أصيب شخص واحد، وكان قد تلقى بالفعل المساعدة اللازمة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
سلطات خيرسون: وقوع انفجار داخل مقهى قد يكون نتيجة عبوة ناسفة
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أعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، حدوث انفجار داخل مقهى في خيرسون قد يكون نتيجة عبوة ناسفة، ولم يتم تحديد المعلومات.
وقال ستريموسوف للصحفيين: "نوضح كيف حدث هذا الانفجار. لعله زرع (عبوة ناسفة) ، ربما يكون إنذارا بشيء. لا نعلم بعد. وقع الانفجار بالقرب من الحي الحكومي"، مؤكدا عدم سقوط ضحايا.
وبحسب قوله، فإن المقهى الذي وقع فيه الانفجار يحظى بشعبية كبيرة بين النخبة المحلية.
وفي وقت سابق، قال شهود عيان لـ"سبوتنيك"، إن "انفجارا وقع في مقهى ليس بعيدا عن مبنى إدارة خيرسون، وقد تحطمت الأبواب والنوافذ".
وفي وقت لاحق، أفادت الإدارة الإقليمية أنه عقب الانفجار الذي وقع في مطعم خيرسون "نوستالجي" أصيب شخص واحد، وكان قد تلقى بالفعل المساعدة اللازمة.