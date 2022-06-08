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https://arabic.sputniknews.com/20220608/أنغيلا-ميركل-تفسر-السبب-الغامض-وراء-تعرضها-لنوبات-الارتعاش-1063271566.html
أنغيلا ميركل تفسر السبب الغامض وراء تعرضها لنوبات الارتعاش
أنغيلا ميركل تفسر السبب الغامض وراء تعرضها لنوبات الارتعاش
تصدرت صحة المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عناوين الأخبار حيث أصبحت مصدر قلق كبير في عام 2019، وذلك بعد تعرضها لعدة نوبات من الارتعاش التي لا يمكن... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T11:24+0000
2022-06-08T11:24+0000
العالم
أنغيلا ميركل
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وأوضحت أنغيلا ميركل السبب الذي جعلها ترتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه خلال حادثة واحدة في عام 2019، أثناء فترة ولايتها الأخيرة، إذ وفقا لها فقد كان هناك سببان رئيسيان، هو فقد شخص عزيز عليها والثاني نقص المياه.وأوضحت ميركل: "أولا، لقد كنت مرهقة جدا بعد وفاة والدتي، لقد أثر علي وفاتها أكثر مما كنت أتصور. ثانيا، كان ذلك أيضا بسبب قيود في مياه الشرب"، بحسب موقع "global happenings" الإخباري.وأضافت أن هذا الأمر "أدى في النهاية إلى نوع من الخوف من الدخول في مثل هذا الموقف (مجددا)، و لقد وجدت حلا جيدا من خلال وضع كرسي على المنصة والاستماع إلى النشيد الوطني أثناء جلوسي"، في إشارة إلى إحدى المرات، التي اضطرت فيها لكسر البروتوكول، والجلوس خلال عزف النشيد الوطني الألماني في حفل ترحيب لرئيس ليتوانيا.وكانت عدسات الكاميرات قد التقطت لأول مرة ميركل وهي ترتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه في يونيو/حزيران 2019، وذلك خلال حفل الترحيب بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلا أنها وفي غضون بضعة أشهر، شوهدت المستشارة ترتجف عدة مرات، حيث ألقت باللوم في النوبات على الحرارة الشديدة والجفاف، ثم أخذت إجازة لمعالجة هذه المشكلة.
https://arabic.sputniknews.com/20210921/ميني-أنجيلا-ميركل-في-كل-منازل-ألمانيا-1050210802.html
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العالم, أنغيلا ميركل

أنغيلا ميركل تفسر السبب الغامض وراء تعرضها لنوبات الارتعاش

11:24 GMT 08.06.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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تصدرت صحة المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عناوين الأخبار حيث أصبحت مصدر قلق كبير في عام 2019، وذلك بعد تعرضها لعدة نوبات من الارتعاش التي لا يمكن السيطرة عليها والتي تم التقاطها من قبل عدسات الكاميرا.
وأوضحت أنغيلا ميركل السبب الذي جعلها ترتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه خلال حادثة واحدة في عام 2019، أثناء فترة ولايتها الأخيرة، إذ وفقا لها فقد كان هناك سببان رئيسيان، هو فقد شخص عزيز عليها والثاني نقص المياه.
وأوضحت ميركل: "أولا، لقد كنت مرهقة جدا بعد وفاة والدتي، لقد أثر علي وفاتها أكثر مما كنت أتصور. ثانيا، كان ذلك أيضا بسبب قيود في مياه الشرب"، بحسب موقع "global happenings" الإخباري.
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وأضافت أن هذا الأمر "أدى في النهاية إلى نوع من الخوف من الدخول في مثل هذا الموقف (مجددا)، و لقد وجدت حلا جيدا من خلال وضع كرسي على المنصة والاستماع إلى النشيد الوطني أثناء جلوسي"، في إشارة إلى إحدى المرات، التي اضطرت فيها لكسر البروتوكول، والجلوس خلال عزف النشيد الوطني الألماني في حفل ترحيب لرئيس ليتوانيا.
وكانت عدسات الكاميرات قد التقطت لأول مرة ميركل وهي ترتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه في يونيو/حزيران 2019، وذلك خلال حفل الترحيب بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلا أنها وفي غضون بضعة أشهر، شوهدت المستشارة ترتجف عدة مرات، حيث ألقت باللوم في النوبات على الحرارة الشديدة والجفاف، ثم أخذت إجازة لمعالجة هذه المشكلة.
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