https://arabic.sputniknews.com/20220608/أوبر-تطلق-خدمة-توصيل-المساعدات-الغذائية-في-أوكرانيا-1063265531.html

"أوبر" تطلق خدمة توصيل المساعدات الغذائية في أوكرانيا

"أوبر" تطلق خدمة توصيل المساعدات الغذائية في أوكرانيا

أطلقت شركة النقل التشاركي "أوبر" خدمة جديدة تهدف من خلالها إلى توصيل الغذاء في حالات الطوارئ في أوكرانيا. 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T10:30+0000

2022-06-08T10:30+0000

2022-06-08T10:30+0000

مجتمع

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وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الشركة تعاونت في هذا الصدد مع برنامج الغذاء العالمي، بعدما شهدت عملية توصيل الأغذية بالشاحنات الكبيرة صعوبات في ظل العملية العسكرية التي تشهدها أوكرانيا.وقدم تطبيق أوبر المساعدة لبرنامج الأغذية العالمي لتكوين شبكة توصيل المساعدات من خلال مركبات صغيرة، حيث تختار المنظمة الأممية سائقيها بنفسها، عمل بعضهم سابقا مع أوبر في أوكرانيا قبل اندلاع الأزمة.يشار إلى أن هذه الخدمة التي تقدمها أوبر هي نسخة متطورة من أوبر لتوصيل الطلبات وهي تتعاون حاليا مع شركات عملاقة، من بينها آبل وتيسكو، إلا أن أوبر تنازلت لبرنامج الغذاء العالمي عن العمولة التي تحصل عليها من الشركات والزبائن.وأتاح هذا التعاون لبرنامج الغذاء العالمي تنسيق توزيع وتوصيل الأغذية، وتتبع السائقين على بعد 100 كيلومتر من مخازنها حيث يجري حاليا اختبار الخدمة في مدينة نيبرو وسط أوكرانيا، على أن يتم توسيعها لتشمل أربع مدن أخرى، وهي لفوف وفينيتسيا وكييف وتشيرنيفتسي.يذكر أن شركة "أوبر" الأمريكية كانت قد قررت، في مارس/ آذار الماضي، إضافة "رسوم وقود إضافية مؤقتة" إلى أسعار رحلاتها، ‏وذلك لمساعدة السائقين على دفع أسعار الغاز القياسية في جميع أنحاء أمريكا.‏وأوضحت "أوبر" في مدونة لها أن عملاء الرحلات سيدفعون رسوما إضافية بقيمة 0.45 دولار أمريكي أو 0.55 دولار في كل رحلة من رحلات "أوبر"، كما سيدفع عملاء "أوبر إيتس" لخدمات التوصيل إما 0.35 أو 0.45 دولار لكل طلب واحد، وذلك اعتمادا على موقعهم.وسيتم تحويل رسوم البنزين الإضافية بالكامل إلى السائقين، وستستمر هذه الخطة خلال 60 يوما المقبلة.

https://arabic.sputniknews.com/20220214/أوبر-تتيح-دفع-ثمن-رحلاتها-بالعملات-المشفرة-1058551377.html

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مجتمع