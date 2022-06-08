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التلفزيون الإيراني: مقتل 10 وإصابة 50 بخروج قطار ركاب عن مساره شرقي إيران
https://arabic.sputniknews.com/20220608/التلفزيون-الإيراني-مقتل-10-وإصابة-50-بخروج-قطار-ركاب-عن-مساره-شرقي-إيران-1063248586.html
التلفزيون الإيراني: مقتل 10 وإصابة 50 بخروج قطار ركاب عن مساره شرقي إيران
التلفزيون الإيراني: مقتل 10 وإصابة 50 بخروج قطار ركاب عن مساره شرقي إيران
قال التلفزيون الحكومي الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، إن قطار ركاب خرج عن مساره جزئيا في شرق إيران، ما أسفر عن مقتل 10 ركاب على الأقل وإصابة 50 آخرين، بعضهم في... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
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التلفزيون الإيراني: مقتل 10 وإصابة 50 بخروج قطار ركاب عن مساره شرقي إيران

04:38 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 04:42 GMT 08.06.2022)
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قال التلفزيون الحكومي الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، إن قطار ركاب خرج عن مساره جزئيا في شرق إيران، ما أسفر عن مقتل 10 ركاب على الأقل وإصابة 50 آخرين، بعضهم في حالة حرجة.
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