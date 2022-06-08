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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات على الحدود مع مصر
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات على الحدود مع مصر
قال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط عملية تهريب مخدرات من مصر تقدر قيمتها بمليوني شيكل (نحو 600 ألف دولار). 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T21:51+0000
2022-06-08T21:51+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك في بيان للجيش نشره مساء اليوم الأربعاء على حسابه بموقع تويتر.وقال البيان: "رصد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم عملية تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى أراضي دولة إسرائيل".وأضاف: "أثناء التهريب، عثرت قوات لواء باران (تابعة للقيادة الجنوبية بالجيش) على حقيبة تحتوي على مخدرات تقدر قيمتها بمليوني شيكل".وأكد الجيش أنه تم نقل المخدرات المضبوطة إلى قوات الشرطة، مضيفا "ستواصل قوات الجيش الإسرائيلي العمل على إحباط الحوادث الإجرامية في المنطقة".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات على الحدود مع مصر

21:51 GMT 08.06.2022
© YouTube.comالحدود المصرية الإسرائيلية
الحدود المصرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© YouTube.com
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قال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط عملية تهريب مخدرات من مصر تقدر قيمتها بمليوني شيكل (نحو 600 ألف دولار).
جاء ذلك في بيان للجيش نشره مساء اليوم الأربعاء على حسابه بموقع تويتر.
وقال البيان: "رصد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم عملية تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى أراضي دولة إسرائيل".
وأضاف: "أثناء التهريب، عثرت قوات لواء باران (تابعة للقيادة الجنوبية بالجيش) على حقيبة تحتوي على مخدرات تقدر قيمتها بمليوني شيكل".
وأكد الجيش أنه تم نقل المخدرات المضبوطة إلى قوات الشرطة، مضيفا "ستواصل قوات الجيش الإسرائيلي العمل على إحباط الحوادث الإجرامية في المنطقة".
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