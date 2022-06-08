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https://arabic.sputniknews.com/20220608/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تصريحات-زيلينسكي-بشأن-المفاوضات-1063250537.html
الخارجية الروسية تعلق على تصريحات زيلينسكي بشأن المفاوضات
الخارجية الروسية تعلق على تصريحات زيلينسكي بشأن المفاوضات
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بشأن إمكانية إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T06:48+0000
2022-06-08T06:48+0000
روسيا
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وردت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": " كل ما يصدر من كييف يحتاج إلى التحقق والتدقيق في كل مرة".وأضافت زاخاروفا أنه "إذا قمنا بتقييم كلمات زيلينسكي بشكل عام، فمن الواضح أن هذه نصوص كتبها شخص ما من دون معرفته".وكانت روسيا قد أعلنت عدم وجود تحرك أو تقدم في المفاوضات مع أوكرانيا، متهمة كييف بتغير موقفها باستمرار.وقال المتحدث الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن التقارير سجلت رغبة كييف في الانسحاب من عملية التفاوض، مشيرا إلى تناقضات في مواقف المفاوضين الأوكرانيين مرارا على مختلف المستويات، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة مسار التفاوض للوصول إلى تفاهمات سياسية وعسكرية.
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روسيا

الخارجية الروسية تعلق على تصريحات زيلينسكي بشأن المفاوضات

06:48 GMT 08.06.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بشأن إمكانية إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وردت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": " كل ما يصدر من كييف يحتاج إلى التحقق والتدقيق في كل مرة".
وأضافت زاخاروفا أنه "إذا قمنا بتقييم كلمات زيلينسكي بشكل عام، فمن الواضح أن هذه نصوص كتبها شخص ما من دون معرفته".
وكانت روسيا قد أعلنت عدم وجود تحرك أو تقدم في المفاوضات مع أوكرانيا، متهمة كييف بتغير موقفها باستمرار.
وقال المتحدث الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن التقارير سجلت رغبة كييف في الانسحاب من عملية التفاوض، مشيرا إلى تناقضات في مواقف المفاوضين الأوكرانيين مرارا على مختلف المستويات، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة مسار التفاوض للوصول إلى تفاهمات سياسية وعسكرية.
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