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https://arabic.sputniknews.com/20220608/بايدن-يتوجه-إلى-أوروبا-لحضور-قمة-مجموعة-السبع-وحلف-الناتو-1063281072.html
بايدن يتوجه إلى أوروبا لحضور قمة مجموعة السبع وحلف الناتو
بايدن يتوجه إلى أوروبا لحضور قمة مجموعة السبع وحلف الناتو
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم التوجه إلى ألمانيا وإسبانيا، في الفترة من 25 و28 حزيران/يونيو الجاري، لحضور قمة مجموعة... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T12:47+0000
2022-06-08T12:47+0000
العالم
جو بايدن
الناتو
مجموعة السبع الكبار
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان: "الرئيس جوزيف بايدن سيتوجه إلى شلوس إلماو (فندق فاخر) جنوبي ألمانيا في 25 حزيران/يونيو لحضور قمة زعماء مجموعة السبع".وأضاف البيان: "الرئيس وزعماء مجموعة السبع سيناقشون عددا من القضايا العالمية الملحة، بما فيها دعم مجموعة السبع الثابت لأوكرانيا ديمقراطية ومزدهرة ذات سيادة، ومرونة اقتصادية، وكذلك معالجة أزمة المناخ وتطوير البنية التحتية، والأمن الصحي العالمي، وأزمة الطاقة والغذاء التي حدثت بسبب حرب روسيا العدوانية".وأشار البيان إلى أن بايدن سيتوجه في 28 يونيو إلى مدريد لحضور قمة حلف الناتو، موضحا أن الحلفاء سيعتمدون مفهوما استراتيجيا جديدا لتوجه حلف الناتو خلال العقد المقبل.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، قد قالت، أمس الثلاثاء، إن التقارير التي تحدثت عن إرجاء رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية وإسرائيل "لم تكن دقيقة".وكانت قد سرت تكهنات عن زيارة أولى يقوم بها بايدن كرئيس إلى السعودية وإسرائيل، خلال جولته المقررة إلى ألمانيا وإسبانيا لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي "الناتو" هذا الشهر. وأوضحت المتحدثة في تصريحات للصحفيين أن "الرحلة ستجري عندما يحين وقتها، وستكون في سياق أهداف مهمة للشعب الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط".
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العالم, جو بايدن, الناتو, مجموعة السبع الكبار

بايدن يتوجه إلى أوروبا لحضور قمة مجموعة السبع وحلف الناتو

12:47 GMT 08.06.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم التوجه إلى ألمانيا وإسبانيا، في الفترة من 25 و28 حزيران/يونيو الجاري، لحضور قمة مجموعة السبع وقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان: "الرئيس جوزيف بايدن سيتوجه إلى شلوس إلماو (فندق فاخر) جنوبي ألمانيا في 25 حزيران/يونيو لحضور قمة زعماء مجموعة السبع".

وأضاف البيان: "الرئيس وزعماء مجموعة السبع سيناقشون عددا من القضايا العالمية الملحة، بما فيها دعم مجموعة السبع الثابت لأوكرانيا ديمقراطية ومزدهرة ذات سيادة، ومرونة اقتصادية، وكذلك معالجة أزمة المناخ وتطوير البنية التحتية، والأمن الصحي العالمي، وأزمة الطاقة والغذاء التي حدثت بسبب حرب روسيا العدوانية".

وأشار البيان إلى أن بايدن سيتوجه في 28 يونيو إلى مدريد لحضور قمة حلف الناتو، موضحا أن الحلفاء سيعتمدون مفهوما استراتيجيا جديدا لتوجه حلف الناتو خلال العقد المقبل.
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أمس, 13:21 GMT
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، قد قالت، أمس الثلاثاء، إن التقارير التي تحدثت عن إرجاء رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية وإسرائيل "لم تكن دقيقة".
وكانت قد سرت تكهنات عن زيارة أولى يقوم بها بايدن كرئيس إلى السعودية وإسرائيل، خلال جولته المقررة إلى ألمانيا وإسبانيا لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي "الناتو" هذا الشهر. وأوضحت المتحدثة في تصريحات للصحفيين أن "الرحلة ستجري عندما يحين وقتها، وستكون في سياق أهداف مهمة للشعب الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط".
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