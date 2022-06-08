https://arabic.sputniknews.com/20220608/بيرو-ارتفاع-حصيلة-اشتباكات-بين-عمال-مناجم-ومسلحين-إلى-14-شخصا--1063305036.html

بيرو... ارتفاع حصيلة اشتباكات بين عمال مناجم ومسلحين إلى 14 شخصا

بيرو... ارتفاع حصيلة اشتباكات بين عمال مناجم ومسلحين إلى 14 شخصا

ارتفعت حصيلة اشتباكات وقعت بين عمال مناجم ومسلحين جنوب غربي بيرو إلى 14 شخصا. 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T19:36+0000

2022-06-08T19:36+0000

2022-06-08T19:37+0000

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103808/25/1038082519_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_1c3484bc6c6bff2bf5656214e5ee13ff.jpg

القاهرة - سبوتنيك.جاء ذلك وفق ما أعلنه في بيان، اليوم الأربعاء، الادعاء العام في البلد الواقع غربي أمريكا الجنوبية، على ما نقلته وكالة الأنباء البيروفية "أندينا".وقال الادعاء العام أن عدد قتلى المواجهات بين عمال المناجم الحرفيين ومسلحين، التي بدأت الأسبوع الماضي، بمقاطعة أريكيبا، قد ارتفع إلى 14 قتيلا.وأشارت المدعية العامة، ماريا ديل رزواريو سوتومايور، إلى أن الادعاء العام تلقى أمس تقريرا من الشرطة يحدد العثور على سبع جثث هامدة في قطاع "لا كاتاراتا"، بالقرب من المنطقة التي سجلت فيها أعمال عنف بين عمال مناجم ومسلحين، الخميس الماضي، وخلفت حينها 7 قتلى أيضا.وأوضحت المدعية أن الادعاء العام، انتقل إلى موقع الحادث برفقة رجال شرطة لانتشال الجثث.من جانبه، قال ماكسيمو فرانكو بيكير رئيس اتحاد عمال المناجم الحرفيين في أريكيبا، إنه في هذا الجزء من المنطقة، يستخرج عمال المناجم الحرفيين في الذهب من امتيازات التعدين الأجنبية، التي يحصل أصحابها على نوع من الإيجار أو "الإتاوة" مقابل العمل.ولفت إلى أن الاشتباكات وقعت عندما كان الملك يعتزم طرد عمال المناجم الذين يعملون لفترة طويلة في المنطقة إثر خلافات معهم ولكنه لم يتمكن من ذلك فقام باستئجار مسلحين لطردهم.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم الآن