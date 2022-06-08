https://arabic.sputniknews.com/20220608/صحيفة-ريال-مدريد-يحسم-صفقة-تشاوميني-موهبة-فرنسا-مقابل-100-مليون-1063254335.html
صحيفة: ريال مدريد يحسم صفقة تشاوميني "موهبة فرنسا" مقابل 100 مليون
صحيفة: ريال مدريد يحسم صفقة تشاوميني "موهبة فرنسا" مقابل 100 مليون
كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن "نادي ريال مدريد قد حسم صفقة ضم لاعب الوسط الفرنسي الشاب أوريلين تشواميني، بعد الاتفاق مع إدارة فريق موناكو الفرنسي، على التعاقد... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T07:58+0000
2022-06-08T07:58+0000
2022-06-08T07:58+0000
الدوري الإسباني
أخبار نادي ريال مدريد
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وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن "ريال مدريد الإسباني توصل إلى اتفاق مع موناكو الفرنسي، بشأن انتقال لاعب وسط الأخير، أوريلين تشاوميني، إلى نادي العاصمة الإسبانية، في صفقة قدرت بـ100 مليون يورو".وأكدت الصحيفة أن "الإعلان الرسمي بشأن الصفقة بات قريباً، وأن الدولي الفرنسي، الذي كان محل اهتمام أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، سيرتدي قميص الريال الموسم المقبل"، مشيرة إلى أن المدرب كارلو أنشيلوتي أجرى مكالمة مع تشاوميني مؤخراً، ساهمت في حسم قراره بالانتقال إلى الريال.وأسهم أوريلين تشاوميني، في احتلال موناكو المركز الثالث في الدوري الفرنسي "ليغ 1"، بحيث لعب 35 مباراة، وسجّل 3 أهداف، وصنع هدفين.
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الدوري الإسباني, أخبار نادي ريال مدريد
صحيفة: ريال مدريد يحسم صفقة تشاوميني "موهبة فرنسا" مقابل 100 مليون
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كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن "نادي ريال مدريد قد حسم صفقة ضم لاعب الوسط الفرنسي الشاب أوريلين تشواميني، بعد الاتفاق مع إدارة فريق موناكو الفرنسي، على التعاقد مع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية".
وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية
بأن "ريال مدريد الإسباني توصل إلى اتفاق مع موناكو الفرنسي، بشأن انتقال لاعب وسط الأخير، أوريلين تشاوميني، إلى نادي العاصمة الإسبانية، في صفقة قدرت بـ100 مليون يورو".
وأكدت الصحيفة أن "الإعلان الرسمي بشأن الصفقة بات قريباً، وأن الدولي الفرنسي، الذي كان محل اهتمام أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، سيرتدي قميص الريال الموسم المقبل"، مشيرة إلى أن المدرب كارلو أنشيلوتي أجرى مكالمة مع تشاوميني مؤخراً، ساهمت في حسم قراره بالانتقال إلى الريال.
وأسهم أوريلين تشاوميني، في احتلال موناكو المركز الثالث في الدوري الفرنسي "ليغ 1"، بحيث لعب 35 مباراة، وسجّل 3 أهداف، وصنع هدفين.